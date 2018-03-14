陶博館紫砂壺展 呈現清初康雍乾高超製壺技藝

清代製方器高手鄭荊玉手製的四方壺。（鶯歌陶博館提供）

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紫砂滿彩「漢珍」款竹節壺。（鶯歌陶博館提供）
壺身飾滿金黃色桂花砂的紫砂蟹鈕桂花砂扁燈壺。（鶯歌陶博館提供）

鶯歌陶博館即日至6月18日止在3樓特展室展出「紫砂漫遊‧聚焦臺灣」特展，展出數只私人收藏精品，製作工藝技巧難度相當高，呈現出當年的高超的製壺技藝。

「紫砂經典集」展區展出26件世界各地紫砂壺相關造形及技藝的經典之作，其中17世紀末到18世紀初的紫砂鋪砂「鄭荊玉製」款四方壺為臺灣私人收藏品，鄭荊玉是清代製方器的高手，本件作品器身方正，壺鈕、壺腳、壺把等轉折處都是方形直角的造形，是難得一見的精品之作，其壺身以鑲身筒技法成形，並均勻鋪滿淺色細砂，簡單地來說是把壺身的四面平均沾滿砂，有民眾就發揮創意直說「這技法不就像是豬血糕沾花生粉嗎？」原來珍貴紫砂壺的製作技法有庶民美食的親切感，令人印象深刻。

另個紫砂滿彩「漢珍」款竹節壺的壺身、壺嘴及壺把皆為仿竹節造形，壺鈕為三足蟾蜍形，並飾以釉上彩及山水圖，是18世紀的流行壺之一。

紫砂蟹鈕桂花砂扁燈壺飾滿金黃色桂花砂，壺鈕以螃蟹為造形，扁圓形壺身，上下僅一指寬，製作難度超高，燒成機率極低，螃蟹另有科甲及第之意。由於本兩支紫砂壺的壺鈕一為蟾蜍、一為螃蟹，立刻被聯想到風靡全臺的手機遊戲「旅行青蛙」與牠的好朋友螃蟹，民眾紛紛拿起手機拍照打卡，原來17、18世紀就有真實版的旅蛙！

陶博館表示，紫砂壺是相對青花瓷風靡全球外的另一經典，宜興製造生產的紫砂壺在大航海時代傳遞至各國，成為各地茶壺的原形及典範，更造成17世紀以來風行世界的飲茶風尚。

「紫砂漫遊‧聚焦臺灣」特展與台大藝術史研究所合作，以全球史為框架規劃3大主題「紫砂茶器在國際舞臺的登場」、「紫砂茶器與臺灣的相遇」及「台灣茶器新天地」真實呈現紫砂壺400年來影響飲茶文化的風貌，歡迎有興趣的民眾把握機會前來欣賞。

(中時)

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