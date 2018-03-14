致用高中107大學繁星稱霸連續八年錄取台大

致用高中107大學繁星稱霸，連續八年錄取台大；成績輝煌、表現突出。（校方提供）

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台中市私立致用高中107大學繁星稱霸，連續八年錄取台大！校長陳添旺說，經過全校師生努力，高中部普通科再創佳績，該校有2班80位畢業生，總共35位同學參加繁星計畫，錄取率高達83％，有8位同學錄取頂尖國立大學，21位私立大學；成績輝煌、表現突出。

陳添旺指出，該校張詠晴同學畢業自順天國中，不但課業表現出色，也積極參與課外活動，個性活潑樂觀，除當選校際模範生外，高二時更主動競選致用班聯會會長，會長任內主辦國際耶誕文化活動，讓來自世界各地的交換學生印象深刻。

張詠晴同學更獲得學校推荐參加教育部領導人才培育計畫，完成高階培訓，現繼續挑戰畢聯會會長職務，繁星放榜，如願錄取第一志願，台大森林環境暨資源學系，該生表示就讀致用是她最正確的選擇。

王振威同學自日南國中畢業，父母皆從事補教業，因認同致用高中辦學理念，提供豐富集中的教育資源，以及歷年優異的繁星成績，捨棄中部明星高中，以國中教育會考4A++成績進入致用高中普通科保證班就讀，領取36萬高額入學獎學金。

王振威同學三年成績名列前茅，為全校第一名，學測成績不負眾望，勇奪67級分。因自然學科能力突出，代表學校參加在清華大學舉行的全國愛迪生科學營，當時就下定決心以清華大學為繁星第一志願，放榜如願錄取，清華大學工學院學士班系，學校師生同感振奮，校內洋溢歡欣的氣息。

陳添旺表示，高中部學生多來自鄰近社區國中，相較於就讀外地高中，學生三年能省下一大筆花費，不但對家裡經濟有所幫助，也減少通勤時間，保有更充裕的讀書與睡眠時間。當初學生選擇就近入學，除領高額獎學金外，因普通科只招收兩班，學生享有最完善的師資與設備，就學期間更易獲得許多學習成長機會與取得代表學校參賽機會。

陳添旺強調，該校普通科連續八年繁星都有人錄取台大，喜訊傳出，全校師生皆為之振奮；該校將持續營造更優良的學習環境和創新教學課程，幫助孩子適性多元發展，在屬於自己的舞台上，揮灑青春。

(中時)

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