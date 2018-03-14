男團「M4」情人節竟收男性丁字褲 好身材被驗貨「演藝圈淺規則」

2018年03月14日 22:55 中時 許雅淳

男團「M4」盧煥剛（左起）、陳奕廷、鄭喬意、潘睿睿，昨舉辦記者會，孟飛（中）擔任特別嘉賓獻上祝賀。（蘇蔓攝）

陳奕廷、盧煥剛、鄭喬意與潘睿睿組成新男團「M4」，14日舉辦出道記者會，並推出新EP《迷戀》，團員陳奕廷2年前在豆花店打工，因俊俏外型登上媒體版面，被封為「北投豆花哥」一夕暴紅。盧煥剛先前是亞神唱片歌手，離開前東家後加入新團體再出發，而鄭喬意是舞台劇演員，潘睿睿過去則是網路模特兒，各來自不同領域。

團員中人氣最高的陳奕廷說：「我等了很久，終於出道！」，而他曾擔任健身教練，身材姣好，「我之前本來是八塊肌，但現在只剩下六塊肌，現在花比較多時間在工作上，加上自己也沒這麼青春了啦！」記者會上，主持人宛宛兒看到陳奕廷的好身材，忍不住伸手摸一把，打趣說：「提前為粉絲『驗貨』，演藝圈有淺規則啦！」

他們坦言皆單身，選在白色情人節公開徵女友，陳奕廷表示「我很重感覺，年齡不是問題，要有相同興趣，可以一起運動。」盧煥剛則喜歡有才華的女生，潘睿睿透露喜歡長髮溫柔的女生，而鄭喬意則說喜歡陽光健身的女生。

今是白色情人節，陳奕廷透露過去都是他收到禮物比較多，「之前女友有送過限量球鞋，鞋盒裡面寫滿字、照片，很感動」，潘睿睿則表示曾有女性朋友送「男生的丁字褲」，讓他好害羞。

(中時)