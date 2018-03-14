留縣升學效應再奏效　東港高中9人繁星上頂尖大學

2018年03月14日 23:06 中時 謝佳潾

東港高中繁星入學錄取率創新高達55％，當中有9人上頂尖大學。（謝佳潾攝）

繁星推薦錄取結果14日放榜，東港高中傳出捷報，不僅錄取率創新高達55%，更有9人如願上台、清、交等頂尖大學，當中考取清華大學數學系的劉明學，不僅從小展現數學天賦備受家人肯定，樂觀的他也不曾因出生中低收家庭而感到沮喪，反倒更加力爭上游。

劉明學說，爸爸因肝硬化住院，家中生計幾乎都靠奶奶開的理髮店維持，而他也是從小就會到店內幫忙，但他不是幫忙理髮，而是協助記帳，家人都很信任他的計算能力，從他小學三年級開始，只要全家人一起去餐廳吃飯，都會拱他「算錢買單」，過程真的很有趣。

他形容自己是「天生的數學愛好者」，並說：「想上好大學，不一定要去都市讀高中。」劉明學與其他8名考上頂尖大學的同學一樣，都是留縣升學、且還是國中部的直升生。

劉明學的國中會考成績原本可以進入鳳中就讀，但他因考量繁星制度、加上不捨家人要多背負因他離家所多出的支出，所以毅然決然選擇繼續留在母校讀書，而他的抉擇也因他有計畫性的讀書方式，沒有讓家人失望，如願考上夢想學系。

而採取同樣策略的徐昱琳，不僅夢想成真，還成了今年校內繁星榜首，錄取台大公共衛生學系。她說，讀書不僅要有計畫，遇到問題也要馬上解決，這樣才會有效率，所以她在課堂上若遇上不懂的，絕對會舉手問老師。

(中時)