吳音寧不動如山 王丰：人民不會忘記這一幕醜態

2018年03月15日 00:01 中時電子報 丁世傑

對於台北農產運銷公司總經理吳音寧近日惹出的菜價爭議，國民黨立法委員王惠美、孔文吉、張麗善等14日連署提案，要求農委會撤換吳音寧。農委會主委林聰賢則表示，吳音寧是由北農董事會所任命，農委會沒有權責撤換，但若台北市政府准吳音寧辭職，他給予尊重。

作家王丰表示，林聰賢這話講得「很客氣」也「很漂亮」，想必是這位林主委想了很久，或者根本是有「高人」教他這麼回答的。如果明白政治現實的明眼人、聰明人，應當聽得出這話中玄機。「若台北市府准吳音寧請辭，我尊重」這句話的「潛台詞」更像是說:「諒你台北市也不敢叫她辭職！」的確，以柯文哲眼下所處的微妙處境，以柯文哲和民進黨之間的微妙關係，智商157的他，他恐怕還真不敢輕舉妄動。

文章指出，林聰賢這句話明顯藏有兩道「保險」，第一道保險，是吳音寧不會自動請辭；第二道保險，即便吳音寧請辭，此時此刻柯文哲還真不好讓她辭。

尤其，吳音寧事件吵了兩三個禮拜，吵這話題的人是個個氣憤填膺，但是被吵的人卻不動如山，大有一副你能奈我何的姿態。王丰指出，其實這樁茶杯風暴，主事者根本沒把在野者，也沒把台北市柯文哲放眼裡。

王丰說，這種事情，兩百年前早被馬克思料中，他的名言說的好:「國家就是一個階級壓迫另一個階級的工具」。藍營很多人就是笨，連這道理都弄不明白？今天誰掌握國家機器？這也說明藍營根本還沒醒來，連誰是當權者都弄不明白。如果弄明白的人，根本不會白費力氣吵這事。

他指出，贏者全拿，這是政治鬥爭自古以來的鐵律。今日之台灣，不論是民進黨，不論是新潮流，假使硬要贏者全拿，誰擋得住？所以柯文哲才會讓出果菜市場，拱手民進黨。應該他也明白，硬拼是拼不過的，而且沒必要。林聰賢這句話也是在暗示別人，止戈為武，請放下武器，識相一點，眼睛放亮一點。

吳音寧懂不懂財報，王丰看來絕對是「小事一樁」，菜市場放三天假，不懂財報、不懂芭蕉香蕉，有這麼嚴重嗎？當今部會首長，看懂財報的又有幾個？台灣「太阿倒持」朝綱大亂又不是一兩天的事了。只要她懂「國家就是一個階級壓迫另一個階級的工具」，縱使其它什麼都不懂也不礙事！

王丰強調，什麼都不重要，最最重要的是「百姓」，會把執政者一切的點點滴滴盡收眼底！人民，不會忘記今天這一幕醜態！人民，也不會忘記林聰賢這句話。

(中時電子報)