日本人還有未來嗎？ 大陸留日學者驚爆這個現象

2018年03月15日 00:15 中時電子報 丁世傑

日本自從於1985年與美國等國家達成關於匯率的廣場協議後，泡沫經濟破裂，失落了20餘年。近日，又有大陸學者探討日本人究竟還有沒有未來？起因於一個現象：大學生不讀書！

任教於日本杏林大學的大陸學者劉迪在環球網發表文章，引述日本一項調查結果，半數日本大學生每日讀書時間為零。劉迪說，作為一名身在日本教學的教師，對此也深感困惑。

文章表示，現代國家競爭力中包括國民閱讀力，國民閱讀能力的高低直接影響到一個國家和民族的未來。二戰後日本曾多次立法推廣國民閱讀運動。即使到今天，人均報紙訂閱數、人均每年書籍閱讀數這些數據，日本仍領先世界，但「不讀書」現象正在日本蔓延。

劉迪說，他讀書時，20多分鐘路程，沿途的古書屋鱗次櫛比。但今天書店已大為減少，存留下來的店鋪變得破舊，淹沒在拉麵店、手機店。今天的日本報刊，仍有著名企業家推薦閱讀專欄。人們發現許多企業領袖很愛讀書。不過，這些讀書人已漸漸老去。

他表示，對年輕人而言，讀書包括兩種類型，一是國民教育系統中的閱讀，另外一種是自由閱讀。前一種閱讀減少，將損害國民教育，后一種閱讀減少，可能削弱人格、良識形成環境。整體讀書時間減少，可能損害年輕一代的包容力、想象力。其結果對整個民族的創造力將是災難。

文章也說，日本人不讀書的現象，既是日本社會整體變化的反映，也與現代世界的發展趨勢相關。二戰後，大學數量增多、入校生源增加，大學與現代工業制度同步，成為生產消費社會的齒輪。全民都是大學生的時代，大學生也丟失了桂冠。大眾社會取代精英社會，這種現實導致閱讀方式發生變化。

劉迪省思，目前日本的中堅勞動者，是在游戲、動漫、電視影響下成長的一代，他們的閱讀對象，已從書變為動畫、文字、聲音等綜合信息。日本是漫畫大國，不但在娛樂領域，而且在許多專業領域也有很好的漫畫，很多日本年輕人知識的重要來源是漫畫。日本知識分子也在反思，作為讀書風氣曾經熾盛的國度，是否仍要堅守讀書，讀書定義是否可以擴展？技術革命以及人類社會結構的變化，不斷改變人類閱讀歷史。今天，大學圍墻之外的變化，正在逼迫圍墻內教育方式的改變，而日本的教育機構，似乎并未認真理解這種變化的意義，更未做好準備。

劉迪目前任教於杏林大學大學院國際協力研究科，主授日中關係。

(中時電子報)