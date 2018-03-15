凡妮莎安潔兒入住「詭屋」 拍得很悲苦

2018年03月15日 00:05 中時 潘鈺楨

家裡作客的少女，被吸引到暗處牆角消失無蹤。（双喜電影提供）

《隔牆有詭》由年輕的導演兄弟檔康得立克兄弟（Jon & James Kondelik）聯手編劇與執導，在洛杉磯打造了一幢老舊陰冷、毫無生氣的「詭屋」，層出的詭異事件更由屋子牆內發生。導演之一的詹姆士康得立克表示：「我們想拍部簡單、風格化、更有新意的影片，從房子的觀點去發展新的劇情，取代一般一家人住進鬼屋的故事。」

電影中小孩拚命往樓梯跑的同時，牆面上的相框一一掉落，嚇壞小孩的場景，原來用小小的訣竅就讓鏡頭下的畫面更加詭譎，導演瓊恩康得立克說：「我們把繩子串接釘在牆上的小洞，在洞裡塞進泥沙，當繩子一被用力拉起，那感覺棒極了！」

電影劇情裡看似有自己意識的房子，更是讓來家裡作客的妙齡少女，不由自主地被吸引到暗處牆角，消失無蹤。詭事重重的劇情，更讓不少紛紛網友在片商臉書上張貼的預告片底下，分享各自的鬼故事！有網友分享大學同學在午夜女宿自己一個人在公用浴室洗澡，放水的水龍頭竟流出超長不間斷的頭髮，嚇得她泡泡滿身就逃回寢室。甚至還有正在找房子的網友，分享房仲拍給他的照片，被看得到的網友說照片裡的鏡子裡面很「熱鬧」！

雖然普遍大眾都害怕房子鬧鬼，但導演檔康得立克兄弟在拍攝的時候最怕的卻另有其物！電影片場設在洛杉磯，劇組在拍攝時才發現場景位於飛機航道底下，每五分鐘就有飛機從上方略過，加上電影裡的童星演出有時間限制，不能過度工作，因此成了這組恐怖片導演最頭痛的難題，每次拍攝都得在兩個鏡頭裡完成。

這次演出為了孩子非常犧牲的受虐母親，演員凡妮莎安潔兒（Vanessa Angel）說：「我過去很少演出這麼悲苦、創傷這麼深的角色。」她認為這是個好機會去磨練自己比較暗黑、痛苦上的情緒表演，「加上是難得的中年女主角的位置。」電影將於3月16日在台上映。

(中時)