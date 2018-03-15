「報到輕鬆點 搭機好方便」遠東航空國內線自助報到機啟用

2018年03月15日 06:56 工商 張佩芬

旅客順利取得登機證。圖：遠航提供

遠東航空自助報到機啟用！搭乘國內線的旅客，都有在報到櫃台大排長龍的經驗，尤其是遇到連續假期，排隊等候的時間把出遊的興致都消磨了大半，如果遇到安檢又是大排長龍，登機前的時光不僅無法悠哉逛商店，還得朝登機門狂奔。如果可以節省這些排隊等候的時間，搭機就可以從容又優雅，一點都不需要狼狽登機。

遠航自助報到機於3月14日正式上線，凡是搭乘遠東航空國內線的旅客，可於松山機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場、金門尚義機場、澎湖機場使用自助報到機，旅客只要依循下面五個步驟，就可以輕鬆又快速完成報到手續：1.選擇目的地 → 2.掃描證件(身分證或健保卡) → 3.確認搭機資料 → 4.點選座位 → 5.列印登機證。(註：部分艙等及特殊票種不適用自助報到，起飛前35分鐘停止辦理自助報到)。

為慶祝自助報到機正式啟用，遠東航空特別為旅客提供好禮二選一，凡持當日的自助報到登機證，即可至遠東航空機場櫃檯兌換便利商店咖啡兌換券，或是樺舍商旅不限館別之500元現金抵用券，數量有限，送完為止。

3月14日同時也是白色情人節，遠航特別在松山機場舉辦快閃活動，凡是使用自助報到機成功列印出登機證的旅客，與現場的工作人員互動並於臉書打卡，即可獲得驚喜小禮物一份，讓遠航小紅鞋與旅客一起歡度浪漫的白色情人節。

(工商)