全美中學生「走出教室」抗議槍枝暴力

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全美成千上萬中學生14日走出課堂，悼念槍擊案罹難者，抗議校園槍枝暴力，呼籲當局採取行動遏止槍枝暴力。

美國佛羅里達州派克蘭道格拉斯中學槍擊案發生到今天屆滿1個月，美東地區的中學生們在當地時間上午10時離開課堂，全美其他區域的中學生也都在自己所在地14日上午10時，共同響應這項全國性的「走出教室」悼念暨抗議活動。

這項抗議活動原本計劃持續17分鐘，分別代表在佛州槍擊案遇害的14名學生和3名教職員。但學生們選擇以不同方式出走。在紐約，學生們走上街頭；在華府，學生們聚集在白宮和國會山莊前抗議。

川普總統今天不在白宮，數百名學生依然在冷風中佇立白宮外，手持「保護人民非槍枝」標語，高呼「再也不要」、「夠了就是夠了!」。

「全國走出教室」主辦單位官網上強調，「學生和教職員有權在安全的環境中學習或教學，免於在教室或返家途中遭射殺的恐懼。」； 「我們的校園不安全。我們的城鎮不安全。國會必須採取實際行動，保障我們的安全，通過聯邦槍枝改革立法，解決槍枝暴力的公共衛生危機。」

美國聯邦眾議院少數黨領袖佩洛西向在華府抗議的學生們表達謝意，「謝謝你們把緊迫感帶到國會大廈的門口。」

這項估計全美逾3千所中學參與的示威活動，同時引起了美國槍枝權益保障團體的回應。「走出教室」抗議活動開始沒多久，全美來福槍協會推文說:「讓我們一起合作，確保校園安全，終止校園暴力。」

(中時)

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