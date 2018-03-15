美專家質疑川普團隊與北韓交手能力

2018年03月15日 06:03 中時 江靜玲

美國總統川普答應北韓領袖金正恩邀請見面後，平壤迄今無回應。華府智庫威爾遜中心全球研究員、美聯社前平壤分社社長吉恩李今天表示，相較於北韓對美國的了解，川普政府目前缺少具北韓經驗的專家，她質疑川普團隊與北韓交手的能力，呼籲川普千萬不要莽撞不負責任。

美國前駐華大使芮孝儉也認為，川普總統在未建立一個有經驗可與北韓對話的團隊前就答應與金正恩見面，對像美國這樣一個主要國家，不啻是倒退的舉動。

華府智庫威爾遜中心14日就川普和金正恩峰會舉行電話座談會。曾在平壤工作的吉恩李表示，北韓涉美事務的團隊，20年來只做一件事，就是專注於美國，相較之下，現在的美國川普政府缺乏北韓專家，她呼籲川普在與金正恩交手時確保不會莽撞，「不僅要知道北韓怎麼想，還應了解他們要什麼？」

吉恩李說，對平壤和金正恩能和美國總統在世界舞台上平起平坐，單靠這點，無論談判過程和結果如何，北韓都已勝出。

與會的中國問題專家芮孝儉指出，川金會很容易被批評為對美國而言是劣勝於優，但外交若不看黑暗中的可能性，極可能犯下錯誤。北韓過去多迴避南韓直接與美國進行雙邊協商，這次則是通過南韓傳話，且南韓也支持川普和金正恩會面，這是一個重要發展。

可是，川普在前置準備中未預先知會日本和中國大陸，芮孝儉認為，這會讓日本和大陸不滿；北韓與美國對非核化的定義也完全不同，芮孝儉指出，很難推測這要如何談下去。芮孝儉說，與北韓協談將會是一個很漫長過程，最終六方會談的框架還是必須維持。

(中時)