3／15 三大報頭條

2018年03月15日 07:42 中時電子報 高德順

◎中國時報

新北瑞芳深澳燃煤電廠擴建案昨送環評大會審查，經近4小時激烈討論，昔日力挺禁用生煤的環保署副署長詹順貴投下關鍵贊同票，1票之差讓該案順利通過；在現場的環團錯愕不已，表示會用盡方法持續把關。一旦建成，這也將會是108年以後全台惟一新設使用「燃煤」的電廠，台中紅害噩夢恐在北台重演。

北農爭議延燒多日，因中華民國農會總幹事張永成13日揚言，要在董事會提案撤換北農總經理吳音寧，農委會主委林聰賢14日終於說話，他雖力挺吳音寧，卻也表示，若北市府要換吳，將予以「尊重」。林聰賢把球一腳踢給北市府，市長柯文哲不願回應，倒是身兼北農董事長的副市長陳景峻受不了當夾心餅乾，上周請辭，但被慰留。

3月14日是世界圓周率日，也是偉大科學家愛因斯坦的誕辰，全球最知名科學家之一的英國天體物理學大師霍金(Stephen Hawking)在這一天於英國劍橋家中安詳去世，享年76歲。他的辭世引起全世界媒體廣泛關注，美英媒體都有「天文學界閃亮巨星在宇宙隕落」的描述，顯現他對人類研究宇宙所做出的非凡貢獻和不向命運低頭傳奇的一生。

民進黨中執會昨已確定，前農委會副主委翁章梁獲民進黨提名參選2018嘉義縣長，但初選對手、嘉義縣議長張明達指出，黨中央未就相關爭議查明釋疑就提名，讓他「失望、失望再失望」，並向翁章梁陣營喊話，表示他無法忍受支持者被秋後算帳，呼籲對手「心胸寬闊點」，重申年底選戰「我絕不會缺席」。

◎旺報

14日上午中選會舉辦「以台灣（TAIWAN）為全名申請參加所有國際賽事及2020年東京奧運會」全國性公民投票聽證會。外交部表示，若本公投案經公投通過，有可能牴觸1981年的《洛桑協議》，相關機關有無法執行公投結果的疑慮。中華奧會副主席蔡賜爵會後表示，在敏感時刻，體育人員應該在最沒罣礙下參加國際賽事，中華奧委會應製造有利環境。

近期隨指標性台廠子公司火速通過登陸IPO申請、台灣高層次人才遭陸方祭出平均2.5倍月薪挖腳，大陸惠台磁吸效應正全面發酵。工商界代表坦言，資金和人才往高處流動為國際化趨勢，難以避免，建議政府盡速改善兩岸關係、檢討能源政策、爭取加入CPTPP，和完善勞基法和公司法修法配套，以改善台灣投資環境等四建議，確保經濟穩定成長。

日本等11國日前在智利完成《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的簽署，最快今年底或明年初生效，台灣爭取生效後以新成員身分申請加入，但工商協進會理事長林伯豐14日坦言，「台灣加入難度高」，因為若兩岸關係沒有適當緩和，台灣在加入任何國際經貿組織時，都會「困難重重」。

大陸全國政協十三屆第四次會議14日舉行，排名第四的中共中央政治局常委汪洋當選新一屆全國政協主席。自去年中共十九大後，汪洋已成為中共中央對台領導小組副組長，今後將貫徹中共總書記習近平的大統戰方略。未來五年，由汪洋領銜的大陸政協除執行促進兩岸和平統一的路線外，更將內外施治團結不同群體，成為大陸政治改革的重頭戲。

◎工商時報

面對競爭對手高通來勢洶洶，聯發科繼上月底在2018世界行動通訊大會（MWC）發表最新中高階手機晶片曦力（Helio）P60後，昨（14）日再於北京舉辦記者會、正式宣布人工智慧（AI）技術將結盟騰訊等夥伴，準備在市場糾眾，一起打AI的大聯盟。

美國貿易代表署將在4月公布301調查結果，在此之前，美方不斷釋出對中國貿易制裁的訊息。外媒昨（14）日引述消息人士指出，美國總統川普近日在白宮會議上提到，欲盡快對高達600億美元的中國商品課徵關稅，並將目標多鎖定在科技業和電信業，產品清單恐達100多項，該關稅措施方案最快在下周推出。

美國聯準會（Fed）日前表示，中國四大行之一的中國工商銀行在風險管理和遵守美國反洗錢法方面存在「重大缺陷」，要求該行加強對非法資金的檢查，並於2個月內向Fed提交關於偵測非法資金轉帳和其他被禁交易的新政策。

離岸風電遴選即將在4月登場，銀行業者評估，未來4、5年離岸風電融資規模保守估計將達新台幣5,000億元，如何在短時間內籌措龐大資金會是挑戰，建議主管機關放寬發行綠債等管制，創造更多元金融工具。

(中時電子報)