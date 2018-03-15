NBA》與好友喬丹決裂 巴克利：我難過

巴克利(左)與冰球大帝格雷茨基(右)參加NHL記者會。(美聯社)

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中時電子報

TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)曾經是麥可喬丹(Michael Jordan)最要好的朋友之一，即使當年在球場上處於競爭關係也無損兩人的友情。然而巴克利退休轉任球評之後，他與喬丹的友情面臨重大考驗。

「我至今仍然非常難過，我們再也不說話了。」巴克利很早就坦承他與喬丹關係破裂，他多年前在TNT公然批評喬丹的山貓隊(現黃蜂)，他指責喬丹任人唯親、對球員卻小氣巴拉，讓喬丹非常不爽。

即使和已故拳王阿里(Muhammad Ali)並稱為美國史上最偉大運動員，喬丹也容不下任何批評。巴克利說：「你10次裡誇獎他們9次，但只要你說了他們1次壞話，他們的經紀人馬上會打電話來關切，太恐怖了。」

巴克利自認講的是實話而不是壞話，然而事實通常是很傷人的，他因為直言批評許多大牌球星，被斥為「酸民」。巴克利感嘆籃球員非常敏感，他發現職業冰球的球星就不會這樣，他們即使成天被批評也無所謂。

近20年來巴克利一直是NBA球場外的良心，他從不在乎你是多麼了不起的球星，連喬丹他都照批，何況現在的後生晚輩？《紐約郵報》稱讚巴克利是「自麥登(John Madden)之後最偉大的球評」。

55歲的巴克利計畫在60歲退休，到時候他也差不多把聯盟的球星全得罪光了，希望他到時候還有機會修補他與喬丹和其他球星的關係。

(中時電子報)

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