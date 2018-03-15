卸任後人氣爆增 馬英九這兩年做了什麼？

前總統馬英九。(資料照,陳怡誠攝)

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中時電子報

前總統馬英九卸任後人氣回溫，所到之處受到許多民眾歡迎。資深媒體人黃暐瀚指出，馬英九之前人氣差是因為台灣選舉制度造成的狀。而這兩年來，馬英九也沒特別做什麼，但足以讓大家發現蔡英文許多承諾做不到，因此反差落在馬身上，蔡還了馬公道。

馬英九人氣高漲，從許多地方可看出端倪。繼過年時的親筆春聯供不應求外，連到市場時穿的KMT藍色字樣上衣也吸引許多網友關注，並詢問哪裡可賣到。此外，許多縣市長都希望找馬英九站台增加人氣，與過往大家避而不及的現象差很多。

然而，這兩年來馬英九做了什麼才讓人氣回溫？黃暐瀚接受中評網訪問時指出，其實馬英九沒做什麼，但已足夠醞釀，因為大家發現蔡英文很多承諾的事根本做不到，蛇籠、拒馬甚至比馬多，所以反差變落在馬身上，有補償效應，所以是蔡還了馬公道。他說若蔡做的跟馬不同，那馬人氣回不來，說過的承諾都實現，大家也就不會去懷念馬。

而馬英九能對國民黨年底的選舉產生什麼影響？黃暐瀚認為，馬英九全台跑透透也名正言順，之後的輔選模式就會是這樣，但黃說有隱憂在。他說馬的官司如洩密案、三中案等，民進黨政府看來是要全力要辦這個，因為當陳水扁被關後民進黨氣勢是潰散的，如果把馬也關起來，對深綠是士氣大振，所以現在看出這是很大的決勝點。他說馬英九的官司若出問題，也會出現兩極化，深綠振奮、深藍悲憤，藍營會覺得這是政治迫害，所以藍綠各自歸位年底選舉已可預期。

黃暐瀚最後也提及，馬英九有可能選2020總統大選，制度上也符合。他說馬希望維持的是名聲，且馬是第一個促成兩岸領導人見面，已歷史留名，若有必要再選一次的話，就要看聲望、民調跟期待，黃暐瀚覺得這不是不可能。

對此，有網友表示「應該是說馬英九八年以及蔡英文兩年做了什麼？」、「蔡英文上任才知馬英九好」、「蔡英文謊言一一被揭穿」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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