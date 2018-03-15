台南怨嘆！被台北米其林海放 網友抱不平

2018年03月15日 08:35 中時電子報 簡怡欣

台北米其林指南6日公布首屆台北「必比登推介」名單，饒河夜市的陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、施老闆麻辣臭豆腐等都入選。（本報系資料照）

史上首本「台北米其林指南」14日揭曉，台北共有110間餐廳入榜，包括20家星級餐廳、以及36家必比登推介店家。不過，這次美食評比光芒全在台北，讓富有「美食之都」稱號的台南也抱不平，掀起南北網友兩派論戰。就連台南市觀旅局長也感慨，「我相信每一次人客的肯定，就是真實屬於我們的桂冠」。

「台北米其林指南」近來掀起全台吃貨熱議，尤其「必比登推介」名單中列入多家牛肉麵與夜市小吃，讓批踢踢（PTT）網友發文指出，台南擁有新鮮食材、致力美食發展優勢，隨處一家路邊攤等級就能吃到溫體牛肉湯，更不用說其他海鮮、蔬菜，但這回「居然被台北海放」，讓原PO難過大歎「台南人浪費獨特優勢」。

清燙牛肉湯採用當日現宰「牛後腿軟肉」，部位固定（對小店來說誠屬難得），質優穩定。（本報系資料照）

台北米其林推薦美食揭曉引發兩派討論，除了有台南民眾直言「台北沒有任何小吃值得上任何名單」、「台中人覺得台南屌打台北，貴的在中南部不好吃就收，在台北再難吃都可以生存」，還有網友認為，「台北店家就是會包裝、行銷、搞創意和服務」、「是精緻化啦，但是不是最好吃，實在很難說」。

對於台灣米其林美食指南首選在台北、不在台南，台南市觀旅局長王時思也在臉書發文指出，有人問評鑑台灣美食怎麼可以沒有來台南拜碼頭？她說，認識、鑑賞世界美食是米其林的責任，但「做為台灣美食城市的台南，把食物做到美味則是我們台南的責任」。

她坦言，如果米其林能認同台南的美味，會很開心；不過，「能受到每天上門的老客人稱讚，我們也一樣會開心感動」，少了米其林光環，她安慰台南民眾說，「我相信每一次人客的肯定，就是真實屬於我們的桂冠」。

(中時電子報)