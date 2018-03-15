踩雷？批北捷1280元坐到飽柯P墮落 她又急刪fb

台北市長柯文哲（右）、新北市長朱立倫12日宣布，4月16日推出1280元定期月票，可以搭乘台北捷運及雙北公車。（資料照片，方濬哲攝）

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集團連線報導
/綜合報導

雙北13日宣布將共推出1280元的捷運優惠月票，可以不限距離、次數搭乘捷運與公車，作家洪雪珍在臉書上批評雙北市長沒有遠見，引發網友不滿，由於擔心網軍向檢舉造成個人臉書被封鎖，洪雪珍今早刪除貼文並重新發文呼籲網友，不要再寫黑函給fb，鎖定在此文留言，也不要不要罵到她的任職單位。

洪雪珍昨天以《給我一個理由，為什麼我每個月捷運要少花1,720元？》發文表示，自己每個月要花3000元搭捷運轉公車，憑什麼一個月可以少花1720元？她指出，北捷光靠乘車收入是虧損的，必須要靠商場租金或銷售周邊才能補貼，原本票價只要調高5毛，就能夠避免虧損，現在反而推出優惠，聽到後第一個反應，不是高興能夠省錢，而是莫名其妙。

她並批評：以「最會還錢的市長」為傲的柯P堕落了，以前柯P對於朱立倫的優惠提案一直有意見，柯P當時表示「不能只看眼前的收費好像不錯，將來捷運要大修，正是台灣步入老人國的時候，五成以上是老人，出門都困難，還搭什麼捷運？到時候捷運的營收勢必減少，卻付不出巨額的維修費，連年輕人都別想出門上班上學了。」，如今在重陽節刪除敬老金，又跟著朱立倫一起做出莫名其妙的補貼，是因為要選市長了，必須討好選民，實際上變成名符其實的「債留子孫」。

今天一早，洪在臉書發出【我的鄭重聲明】，刪除昨天的文章，理由是「我想繼續在fb寫文章給大家看！」「若是不刪除的話，網軍已經紛紛寫黑函給fb，而我不想像上次寫《滷肉飯》之後有一陣子無法寫fb。」

洪雪珍籲請網友遵守三條規則：鎖定在此文留言，不要再寫黑函給fb，不要到其他文章留言，也「不要罵到我的任職單位，我寫文章和我的工作無關」。

(集團連線報導)

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