美F-18「超級大黃蜂」戰機佛州墜毀 2飛行員順利逃生

美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」戰機與羅斯福號航母（圖下方）。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國福斯新聞網（FOX News）報導，隸屬於美國海軍一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18F Super Hornet ），昨日在佛州基韋斯特（Key West）一帶執行飛行任務時，被目擊者看見機身起火而墜毀，機上駕駛與後座武器領航員皆順利彈跳逃生。美國海軍隨後證實此一事件，並表示該機隸屬於維吉尼亞州VFA-13「黑獅」飛行中隊（VFA-213 Blacklions），去年剛剛結束，隨老布希號航母（USS George H.W. Bush）前往中東打擊伊斯蘭國（IS）的任務返國。

砸21億升級 美軍擬讓F／A-18「超級大黃蜂」延壽15年

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

作為美國海軍各型航空母艦上的主力艦載機，美軍日前方才向波音（Boeing）提出延壽升級的需求，砸下7,300萬美元（約21.3億台幣）的經費，擬將麾下的F/A-18「超級大黃蜂」戰機機隊全數升級且延壽約15年時間，讓超級大黃蜂能補足現階段青黃不接的窘境。但除此之外，超級大黃蜂戰機最大的難題，恐怕仍是那至今仍無解藥的「缺氧」不定時炸彈。

(中時電子報)

文章來源：Navy F/A-18 jet crashes off Key West, official says

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