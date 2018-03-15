男友劉浩龍歧視勞工、踢記者 容祖兒爆分手！

容祖兒與劉浩龍爆出分手傳聞。（圖／達志影像）

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中時電子報
／綜合報導

香港女星容祖兒昨爆出和交往5年的男友劉浩龍分手，消息一出讓不少網友十分震驚，但許多人意外的是「原來容祖兒不是單身」，全因交往期間她相當低調，反倒是劉浩龍在交往期間鬧出不少新聞，更多半是容祖兒出面收拾殘局。

劉浩龍與容祖兒交往期間鬧出不少負面新聞，加上這段戀情當初公布時，一直是「女尊男卑」的懸殊地位，因此不被看好，就連容祖兒老闆楊受成都曾說過「希望是真的愛她，不是有其他目的。」讓外界更加好奇這話的弦外之音。

只是劉浩龍過去登上不少媒體版面都是因為負面消息，例如他在2015年時曾在網上發文，透露自己在外吃飯時，看到對面客人的手指弄得髒兮兮，讓他完全沒了食慾；沒想到引發網友怒轟，嗆他不尊重勞動工作者，儘管刪文還是無法平息怒火，最後還是容祖兒受訪時代替男友道歉，還希望外界原諒他的魯莽。

除此之外，劉浩龍也曾在接受媒體訪問時疑似心情不佳，竟怒踢採訪的記者，隨後則露出一詭異笑容。當然最後媒體又找上容祖兒，她則替男友緩頰，認為應該是不小心的，而非媒體報導的那樣。

不過劉浩龍過去在被問到婚姻看法時，他竟回答「我覺得結婚只是想要小朋友」，這讓不少人替容祖兒不值，至於容祖兒受訪時還是替著男友說話，認為這說法是希望和真愛的人生小孩，可當下她的表情看不出來沒受影響；因此這回爆出分手，許多容祖兒的粉絲反而是拍手叫好，希望她能真正找到自己的幸福。

(中時電子報)

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