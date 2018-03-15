百貨零售協會年度大會 遠百獲FAPRA台灣區優勝

2018年03月15日 09:06 中時 郭家崴

百協理事長徐雪芳（左）頒發亞太零售商聯盟（FAPRA）企業責任亞太大獎台灣區優勝，得主是遠東百貨，由遠百財務長湯治亞代表領獎。（百協提供）

百協理事長徐雪芳（左）頒發百貨零售企業楷模，得主是太平洋崇光百貨，由太平洋崇光百貨黃秉安協理代表領獎。（百協提供）

百協106年度「優良從業人員楷模」由台北金融大樓101何語葳（右）獲得，從理事長徐雪芳手中領到榮譽獎座。 （百協提供）

報導郭家崴

中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）有遠百和SOGO等8個團體會員和92個個人會員，昨（14日）舉辦第7屆第3次會員大會，有近70位會員參加，由遠東百貨獲得亞太零售商聯盟（FAPRA）企業責任亞太大獎台灣區優勝，台北101則連續兩年拿下優良從業人員楷模。

百協理事長徐雪芳引用《追求卓越》作者湯姆彼得斯（Tom Peters）的論述，「一流的品質、合理的價格、良好的服務，是參與競爭的基本條件」。她認為百貨零售業要提升競爭力，除了品質、價格、服務3個基本條件外，還要加上創新，才可以因應大環境的重重挑戰。

隨著大數據、物聯網、AI人工智慧等日新月異的科技，百貨人更應積極發揮創新能力，借助新科技的力量，在品質、服務各方面做出差異化，才能帶給消費者完美的體驗，開創百貨業另一番新格局。

目前百協8個團體會員包括遠百、SOGO、遠東巨城、台北101、統一時代、京站、漢神和統領，年度總業績可達1600億元，占整體百貨3360億元約一半，具有影響力。每年舉辦1次會員大會、4次理監事會，每2年代表參加FAPRA。

這次會員大會頒發兩個國際獎項，包括遠東百貨獲得FAPRA企業責任亞太大獎台灣區優勝，太平洋崇光百貨拿到百貨零售企業楷模。

106年度「優良從業人員楷模」由台北金融大樓股份有限公司商場客服部何語葳獲得。何語葳在101擔任服務工作大約四年，她把在工作上的甘苦和實務經驗規畫為「e化」和系統化，像是失物找拾、物品租借，搭配資訊單位寫的新系統，提供消費者快速查找，也減少紙本浪費。

另外，106年度「優良從業人員」獲獎的有遠百馮茂智、遠百李柏叡、漢神洪玉靜、漢神王文秀、台北101江心宜、遠東巨城徐子立、遠東巨城鄭世傑、太平洋崇光劉嘉琪、太平洋崇光黃微琳、統領古燕珍、統領董毓芳、統一百華張雅婷、統一百華簡家豪、京站簡奕哲、京站花嘉銳共15位。

昨除頒獎表揚外，還邀三聯科技協理彭志輝進行「公共安全檢查耐震評估與地震預警簡介」專題演講，呼應內政部近期研議的「建築物公共安全檢察及申報辦法」，由於近2年台灣地震頻傳，營建署日前也公告未來千坪以上的公共場所需要進行建築物耐震評估，百貨業者除了重視顧客體驗，商場安全也是重要課題。

(中時)