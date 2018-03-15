老公太愛打手槍「顧女嬰邊自慰」妻崩潰PO網求助

老公太愛打手槍「顧女嬰邊自慰」，妻崩潰PO網求助。（示意圖/達志影像Shutterstock）

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中時電子報

一名已婚的女網友在PTT發文，首先表態自己不反對丈夫打手槍，但是丈夫自慰的頻率以及場合嚴重影響到她了，她不僅常在客廳撞見自慰場面之外，甚至還看到丈夫會在顧9個月大的女兒時自慰！女網友表示丈夫的行為讓她精神壓力過大，溝通無效之下，只好讓她PO網詢問大家意見。

已婚女網友網友在批踢踢婚姻板指出，先聲明自己不排斥打手槍，但丈夫太愛自慰的行為已經嚴重影響到她了。她說彼此結婚1年有個9個月大的女兒，丈夫目前狀態是創業中壓力大，不過經濟無虞，但就是愛自慰。女網友說太常撞見丈夫自慰的場面，像是做早餐時問他要不要加蛋，回房就看到他在打手槍；哄完女兒睡覺，一出去客廳就看到他露鳥，並且又正在打手槍。

因為太常一個轉身就看到丈夫在自慰，讓她跟丈夫溝通可以不要這麼「光明正大」？沒想到他立即回應「在家為何不能？他壓力很大，打手槍可以減壓，他也沒出去酒店」。

但是女網友擔心，「女兒還小現在還不懂，實在我不敢想像女兒長大後，丈夫還是這麼自我該怎麼辦」？且每次她要經過客廳前都要大喊「我要來客廳了」，讓她覺得還要通報很累，不知道要再怎麼跟丈夫溝通了，「請大家幫幫我」。

許多網友看完女網友的描述，紛紛表示擔心會對小孩產生影響，「這是成癮了嗎」、「雖然九個月小孩不懂，但真的太誇張了，讓人很不舒服」、「在小孩子旁真的太噁心了！」、「孩子雖然小，但不是完全不懂好嗎？這樣會影響小孩人格發展，有病去看醫生好嗎？」、「這算對小孩的精神虐待了吧」、「一點都不正常好嘛！小孩子還是有記憶，等她長大回想起來，妳覺得她能接受嗎？」、「根本鬼父潛能！在小孩旁邊打」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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