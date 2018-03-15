張麗善爭取古坑保安林解除農民可合法耕作

2018年03月15日 09:35 中時 許素惠

立委張麗善爭取古坑1801水源涵養保安林解編，農民仔細聽著攸關自己耕作權益的訊息。（許素惠攝）

位於雲林古坑1801號水源涵養保安林近300公頃，多達1027筆土地長期被認定為占耕，農民無法合法租耕，既無法據以申辦農保，遇天然災害也不能獲補助，經立委張麗善爭取，內政部營建署終於解編，農民得悉喜訊，開心耕作一輩子的土地約於有身分證。

編號1801水源涵養保安林有2000多公頃，橫跨雲林、嘉義及南投3縣市，其中雲林約有300公頃，許多農民世代在此耕種，但一直無法合法租賃而被視為占耕，不能合法化，張麗善在第六屆立委任內便積極為農民發聲。

張麗善服務處主任陳志揚指出，當時解編需土地分類、測量、分割與登錄，因經費龐大分4梯次測量，張麗善要求中央提撥600萬經費完成一、二梯次的測量，但後來三、四梯次因碰到莫拉克颱風等天災，政策改變、暫緩放租延宕至今。

去年內政部營建署又打算把原使用分區畫定為山坡地，變更為森林區，農民緊急陳情，張麗善認為如此一來，會讓後面未測量的二梯次權益受損，同一區塊的「宜農地」卻受到不同差別待遇，分明是一國兩制，積極協調爭取，營建署終於從善如流，進行解編。

解編範圍包括古坑段、建德段、棋東段共1027筆土地原被列為非法占用的宜農地，詹姓農民歡呼，終於可以安心耕作了。70多歲賴姓農民說，他10幾就跟著父親種竹筍，颱風來筍子就被天收去，從來都領不到補助，以後也能領到救助。

(中時)