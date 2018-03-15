繼高掛「思博不賴」看板 高思博將再辦「與博同行」網友聚會

高思博近來積極爭取選民認同，除了於街頭高掛「思博不賴」看板，本週日也將與網友面對面交流。（曹婷婷攝）

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中時

民進黨台南市長提名黃偉哲，國民黨人選迄未決定，近來表態爭取提名的前行政院前政務委員高思博，繼上週在市區街頭掛看板，積極尋求為台南市民服務的機會，更有別於綠軍動員造勢，嘗試用不一樣的方式爭取選民認同，將在18日辦「與博同行—高思博粉絲專頁」網友聚會，面對面和選民對談。

高思博說，台南是藍營眼中的超艱困選區，但他也發現，自從「高思博 A Po粉絲專頁」成立後，一直有一群網友在粉絲專頁不斷鼓勵、打氣，也提供各種寶貴意見，這群網友許多都是忠實支持者，隨著選戰展開，希望藉由網友聚會活動，除了感謝這群默默支持他的粉絲，也想透過輕鬆互動，直接聽聽網友心聲，一起討論台南的未來。

「高思博 A Po粉絲專頁」成立只有幾個月的時間，但並沒有像有些政治人物，透過網路行銷手法衝人氣，甚至養網軍，選擇平實的經營方式，希望一步一腳印。他說，1月下旬，A Po粉絲專頁按讚人數突破5000人，上個星期選舉看板出現在台南市街頭，對A Po訊息按讚的人數進一步激增到6500人，網路人氣持續上升中。

他說，當天歡迎粉絲們走出手機、電腦螢幕，不再靠敲鍵盤提供意見，而是可以與政治人物直接面對面接觸，想聽什麼？聊什麼？或提出勁爆的話題、想法都可以。

「與博同行—高思博粉絲專頁」網友聚會，訂在3月18日下午一時三十分，於奉茶.十八卯舉行，受限場地空間有限，首次網友聚會只開放30人報名。

(中時)

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