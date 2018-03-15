昔偶像女神偷吃人夫 滑進賓館被抓包

高橋由美子是90年代人氣偶像。(圖／翻攝自日網)

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中時電子報
／綜合報導
高橋由美子被拍到和人夫開房。(圖／翻攝自《週刊文春》)
高橋由美子日前在直播喝醉大鬧，一度被請出場。(圖／翻攝自YOUTUBE)

44歲日本女星高橋由美子是90年代人氣偶像，以《阿南的小情人》、《庶務二課》走紅台、日，清純模樣受到不少男性喜愛，被封為「20世紀最後的正統派偶像」，不過近年因酗酒，身材發福走樣，近日更被拍到和已婚人夫到賓館開房，成破壞別人家庭的小三。

據《週刊文春》報導，有女子出面指控高橋由美子搶她老公，而記者實際跟監，果然發現高橋由美子和一名男子到酒吧暢飲，後搭計程車到賓館開房，除此之外，兩人也常在鬧區牽手散步，直擊記者向前詢問「你們2人是在交往嗎？」她們沒有承認或否認，高橋事務所事後承認，她當天有到賓館。

據悉，這名男子已婚有1個3歲女兒，1年前和高橋在酒吧認識，因為男子曾是高橋粉絲，所以非常開心，相識久了就發展出婚外情，男子也向妻子坦承自己和高橋在一起，並以妻子不照顧小孩、酒醉後會使用暴力為由，要求離婚，讓妻子難已接受，向媒體控訴「高橋把我的家庭給毀了」。

不過，高橋曾在節目表示，自己無法接受不倫戀，透露曾和已婚男性友人吃飯，對方突然簽她手示好，但她不能接受婚外情，所以沒有繼續發展，未料，現就爆出她成破壞別人家庭的小三。

(中時電子報)

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