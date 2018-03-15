不敵電商衝擊 玩具反斗城關閉全美800間店面

老牌玩具賣場玩具反斗城面臨破產危機，決定關閉全美800間實體店舖。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，著名連鎖玩具經銷商玩具反斗城（Toys "R" Us），在不敵網路通路與電商衝擊下，決定將美國全境800多間實體店面關閉，旗下的3.3萬名員工未來去留，也成為美媒關注的問題。

玩具反斗城執行長布蘭登（David Brandon）已於前日，發信告知員工這項決定，信中表示，「半世紀以來，反斗城為數百萬美國孩童提供了一個巨大玩具屋。我自己都是在反斗城內長大的小孩。但自從沃爾瑪（Walmart）等超大複合賣場問世、再加上亞馬遜（Amazon）等電子通路成為主流後，造成銷售成績不斷下滑，關閉實體店面也是不得已而為之。」

事實上，欠下50億美元（約1,460.7億台幣）龐大債務，老牌玩具賣場玩具反斗城於去年9月，向法院訴請破產，希望藉此延緩關店和業績下滑壓力，但最終未能阻止關閉實體店舖的結局。除了此番關閉全美800間店面外，大西洋彼岸的英國，也於上週確認將全面關閉。

創立於1948年的玩具反斗城，是美國一家跨國大型玩具連鎖店，總部設在紐澤西州。除美國本土外，包含香港、泰國、台灣和中國大陸等地，都能看到它的蹤影，曾一度是玩具銷售賣場的代名詞，全球展店近700間，其中1989年進入台灣，最繁榮時期曾同時擁有21間分店。

(中時電子報)

文章來源：Toys "R" Us is closing its doors after 70 years in business.

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