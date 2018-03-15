民進黨的一項大問題 洛杉基：現在有點同情蔡總統

2018年03月15日 09:37 中時電子報 陳怡文

自由作家洛杉基今在臉書表示「我現在有點同情蔡總統」，原因是執政黨可以指派的官位太多了，但民進黨又實在沒人才，只好撿到籃子裡的都是菜、推出南部市場的都是西瓜，直指「豬都能飛上天！」

洛杉基表示網友Johannes Chu說得好，他說：「我覺得，這也沒有什麼好奇怪的，隨便看看，顧立雄（律師出生）做金管？戴謙（養鴨博士）做中油？楊偉甫（水利背景）做台電？吳音寧（文青、農運）做北農？人家蔡英文也是有六百八十多萬人選她的，這證明他們都是台灣人支持的。」

網友還說，陳其邁？國民黨能贏他嗎？賴神也是台灣人心中的神，記得當初在選台中市市長的時候，有些台中人批評前市長胡志強，說林佳龍如何好，結果呢？今天這烏龍案(海水採礦MOU)，還是一堆鐵粉會投他，有利可圖嘛！後面還有8800億的油水，就是這樣才能撈得到油水，當然選他啊！你們懂什麼？斷了這海水案是斷了多少人的金啊？1100億捏！

洛杉基直言只怪台式民主政治，讓執政黨贏者全拿，以至於官位太多，每個民進黨政客，都有三四個董事長、總經理、部長職務任你挑選。這樣還不滿足，民進黨還要增加官派地方官，企圖囊括各大學校長職務。你說，這麼多官位，這麼少人才，你叫蔡總統怎麼辦？也難怪，各大學的大學生無不爭先恐後、反中潑漆、力求表現，希望受到民進黨青睞吸收；否則誰能保證畢業後，不需要學經歷，就能拿到年薪250萬起跳？

(中時電子報)