台中驚傳托嬰中心虐童 顏莉敏要求市府檢討托嬰機制

2018年03月15日 09:45 中時 陳世宗

台中市某托嬰中心驚傳虐童事件，議員顏莉敏要求市府重新檢討託嬰輔導及訪視機制！14日晚間通訊軟體Line不平靜，各大媽媽及兒福群組陸續傳送台中市某托嬰中心的保母在3月13日下午兩點半左右疑似虐童的影片，該影片並被放上爆料公社，許多網友看了紛紛回應「天啊！好心疼！」「旁邊有沒有人看到？沒耐心就不要當托嬰員！」「不想帶小孩，就不要當保母！」「誇張到不行，當成布娃娃在玩！」。

市府強調，社會局昨日家防中心已經派員查訪，保母已經遭到開除；托嬰中心若涉虐最重將開罰30萬元，全案正進一步派員處理善後中。

台中市議員顏莉敏表示，她接獲好多位媽媽傳遞畫面及訊息給她，希望她要求市府權責單位檢討，她看了影片非常震驚，畫面中保母對待小孩的行為非常不當，整個過程看了令人難過，傳遞訊息的媽媽急迫問她：「我們能安心把小孩交給托嬰中心嗎？」

顏莉敏說，當父母對台中市的托嬰環境產生疑問，該譴責的就不只是單一的托嬰機構，而應該要重新檢討台中市整體的托嬰法規、訪視及輔導機制。該名受虐幼童的身心狀況，及其他在場目擊的小孩都需要專業人員進一步關切，托嬰中心的機制也應該要謹慎處理。

顏莉敏指出，台中市政府在訪視和評鑑托嬰中心時，如何確實瞭解托嬰機構所聘保母的身心狀態，輔導托嬰機構提升托育品質，以及重新審視處罰機制，這些都應該馬上落實，台中市政府在這塊顯然需要進一步改善。

顏莉敏說，家長選擇托嬰中心時，要先確認托嬰中心是否合法立案、參考歷年評鑑成績、托育流程是否完整，將小孩托育後也要每天觀察小孩的身體、情緒、睡眠與飲食狀況，為孩子的托育品質把關，當發現孩子與平常不一樣時，就要做處理，有不當情事就要即刻通報。

看到這樣令人痛心的畫面，我們都不願意讓相同的事情再發生！顏莉敏要求市府社會局全面重新檢視托嬰法規、訪視及輔導機制，給台中市孩子一個安心成長的環境，讓台中市父母可以放心的養育小孩。

(中時)