「不愛歹戲拖棚」 韓國瑜月底宣布是否參選

韓國瑜（左）表示最快3月底將對外宣布是否參選高雄市長，他也與新任高市議會國民黨團新任總召許崑源（右）一起宣告，新會期國民黨團將持續強力監督市府，反映真實民意。（林宏聰攝）

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國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，至今未決定是否參選高雄市長，他今日前往高市議會坐鎮，旁聽黨團議員質詢；韓國瑜強調，民進黨最艱困的台北、新北市，參選人選也還沒定案，為何在高雄大家要給國民黨這麼大的壓力？他承諾3月底、4月上旬做出參選與否的決定，「因為我自己也是直爽的個性，不喜歡歹戲拖棚的感覺！」

韓國瑜表示，高雄有些地方議員參選爆炸，有的地方人選擺不平，有的地方要初選，有的地方不必，這些都要一一釐清，如果沒做好，等於他肩膀上的責任還沒盡，台灣人說「吃碗內、看碗外」，他認為不太好，所以要先將議員選舉先處理好，他參選市長與否，才能儘速向外界報告。

他說，民進黨選情艱困的台北市、新北市，市長參選人選也是只聞樓梯響，沒看到人下來，角色易地而處思考，為何對於人選的壓力在高雄變得這麼大？他認為，每個政黨、每個有特質的候選人都會去思考是否參選，請各界不要急，最後一定會出現人選。

「我是直爽的人，也不喜歡歹戲拖棚！」韓國瑜說，很理解現在大家都在等他的決定，不適宜拖太久，預計3月底到4月上旬對外說明。

高市議會15日正式開議，韓國瑜與新任高市議會國民黨團總召、前議長許崑源一同面對媒體，強調新的會期，國民黨團會有最新的風貌，代表高雄市民真實反應民情。

(中時)

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