國民黨：沒有道歉、沒有重啟 原能會：核一不延役、非核家園不變

2018年03月15日 10:20 中時 廖德修

原能會主委謝曉星保證，2025年非核家園目標不變。（廖德修攝）

立法院教育及文化委員會今天上午召開核二廠2號機大修後再運轉審查專案報告，行政院原子能委員會主委謝曉星在會前表示，核二廠2號機停機600多天後於去年底完成大修，並且到當地舉行公聽會與居民溝通，台電遂於今年2月初依法申請再運轉，原能會經過1個月詳細審查，本月5日公布審查結果，認為符合再啟動的標準。

謝曉星說，據了解，核二2號機運轉後大約可增加98.6萬千瓦的備轉容量，大約佔3%。但原能會的職權是管制核能安全，發電並非業務範圍。至於外界關心的核一廠1號機確定在年底除役，核一2號機是明年7月；由於台電並未送出延役計劃，因此確定不會延役。謝曉星並保證，2025年非核家園的目標不會改變，屆時核一、核二、核三廠全部都開始除役，或者已在進行除役。

國民黨立委則在會場高喊「非核家園，自打耳光，沒有道歉，沒有重啟」口號，並展開抗議，陳學聖、李彥秀等立委表示，民進黨是「政治詐騙犯」，2012年5月從教育委員會到經濟委員會，全面杯葛核一2號機重啟。執政後立場卻一百八十度轉變，馬上決定重啟核電，當年參與抗爭的立委不少人後來都升官。因此國民黨強烈要求在場的民進黨總召柯建銘先道歉，「沒有道歉，沒有重啟」。

接著時代力量立委洪慈庸與國民黨立委蔣乃辛、陳學聖等又在程序發言提出質疑，認為今天不應進行專案報告，程序有瑕疵。蔣乃辛強調，民進黨先道歉，這件事才可繼續討論，陳學聖更是堅決反對今天進行專案報告，並且要擔任會議主席的吳思瑤要對自己安排議程的決定負責。

不過在柯建銘坐鎮下，民進黨以人數優勢否決變更議程的提案，陳學聖想阻止謝曉星上台報告，也被民進黨立委用人牆擋住，專案報告大約在9點半開始。國民黨立委蔣乃辛、陳學聖、柯志恩則佔據另一個發言台，並舉牌以示抗議。

(中時)