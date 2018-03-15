托嬰中心驚爆虐童 狠保母扯打重摔未足歲女童

2018年03月15日 10:19 中時 陳淑芬

中市爆托嬰中心虐童 狠心保母扯打頭重摔未足歲女童

中市北屯區愛堡貝托嬰中心傳出保母虐童事件，蘇姓保母對不足歲女童推扯猛打頭部、還抓童丟摔等殘暴行為，經網路披露影像引發網友震驚怒罵。托嬰中心吳姓業者15日出面道歉指出，當天有老師發現女童額頭瘀青，經園方積極調監視錄影帶了解發現，主動通知家長，並緊急通報社會局及家暴中心處理，並已將保母職辭，托兒中心會為此事負責。

14日有民眾在網路發文，並附上保母虐嬰影像畫面，狠心保母多次猛力扯打女童頭部，越打越起勁，甚至抓起女童猛搖。此文引發網友憤怒罵是「無良保母」、「揪出來，請家長也把他打一頓」及「禽獸不如」等留言。

托嬰中心也在網路發表公開道歉聲明，並表示痛心、承認監督不周，但不會包庇，已將蘇姓堡母解雇，業者一再道歉指出，在師生比1：4的狀況下，還發生這樣的事，還在文末還連續寫著「真的非常抱歉」、「真的非常抱歉」。

位於中是山西路二段的愛堡貝托嬰中心，開業1年8個月，接受3歲以下托嬰，目前有24個孩童。吳姓業者14日表示，13日下午有老師反映1名未足歲女童額頭有瘀青，托嬰中心晚間即調閱監視錄影帶畫面了解，發現蘇姓保母的不當行為，托嬰中心不敢隱瞞，主動連繫女童家長道歉，提供影像並做說明，也表達願意為此事負責。

托嬰中心人員表示，他看到這樣的畫面，也非常憤怒及痛心，據了解，蘇姓保母過去並沒有相關紀錄，可能她住在四維街住家曾發生火災，最近常跑法院，身體又不適，壓力過大有關。

吳姓業者表示，14日就緊急主動通報社會局及家暴中心。據了解，家長已向警方備案，托嬰中心的公開聲明應家長要求撤文，以免造成二度傷害。至於網路所貼影像，可能是家長友人打抱不平所發文。

(中時)