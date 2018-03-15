兩會翻白眼爆紅 陸媒女記者梁相宜登上維基百科

2018年03月15日 10:10 中時電子報 李靖棠

大陸新一屆兩會（全國人大與政協）正持續進行中，但近日來網路社群焦點卻似乎大幅「失焦」，兩名女記者在採訪現場的對立反應，不僅引發了大眾模仿，更讓兩位當事人成為網紅人物，其中因不滿提問記者而大翻白眼的藍衣記者梁相宜，更因此登上維基百科條目，正式成為網路名人。

維基百科這麼介紹她，

「梁相宜，畢業於中國傳媒大學，現任第一財經電視記者，曾服務於北京晨報。梁相宜是一名資深記者，曾多次參與2016年二十國集團杭州峰會、全國兩會等重大活動採訪及報導。」

受不了鄰座女記者張慧君（紅衣）提問，梁相宜（藍衣）大翻白眼引發網路社群轟動。（圖/大陸央視截圖）

「該事件發生於當日11點，梁相宜在兩會的記者提問環節，與全美電視台台長張慧君同時舉手提問，著紅衣的張慧君獲得了提問的機會。但是由於她問題描述冗長不清，梁相宜忍不住接連翻了多個白眼，表示自己對張慧君的不滿。全過程被中國中央電視台直播，12點該消息傳遍中國網際網路。

作為資深記者的梁相宜，個人微博上滿滿的是在全球採訪的照片。（圖/梁相宜微博）

社交媒體流傳的微信聊天記錄截圖顯示，梁相宜在得知自己翻白眼被直播後，對朋友說：「你愁（瞅）她那德行，問問題比回答的還多。」又二人當時衣著恰好一紅一藍，對比因此成為了網絡熱點，有關於兩人的文章在各種網媒，尤其是微信公眾號上層出不窮。然而言論之後急速收緊，16時起，「藍衣記者」已經成為新浪微博的敏感詞，不可進行搜索。」

至於因發言遭鄰座白眼的紅衣女記者張慧君，也同樣登上維基百科條目，

「張慧君，畢業於河北大學工商學院，參加第53屆世界小姐中國總決賽，曾在大陸央視實習。進入媒體界後，多次以不同的「外媒」身份，參與大陸兩會採訪。」

(中時電子報)