女星曾愷玹電眼動人 自招最愛瑞士頂級保養VALMONT

2018年03月15日 10:22 中時 吳娮翎

美妝達人牛爾出席瑞士頂級保養品牌VALMONT記者會。（VALMONT提供）

左起，VALMONT台灣區總經理Linda、曾愷玹、牛爾。（VALMONT提供）

VALMONT瞬效紓活眼膜5片。（VALMONT提供）

VALMONT極緻保濕亮眸眼膠。（VALMONT提供）

保養界教父牛爾、女星曾愷玹出席「極緻保濕亮眸眼膠」及「瞬效紓活眼膜」發表會，分享眼周保養祕訣。曾愷玹以一襲金色禮服優雅華麗登場，身為VALMONT極緻保濕系列的愛用者，愷玹大方分享自己的保養經驗。

曾愷玹表示，第一次接觸VALMONT是2年前朋友從瑞士旅行時特別帶回來送她的肌密更新面膜，使用後發現它肌膚明顯透亮，保濕度也提昇，搜尋後才知道這是VALMONT第一項產品，也是品牌在全世界銷售排名第1名的明星產品，從此就成為忠實愛用者了。

曾愷玹說，極緻保濕亮眸眼膠，冰涼的效果更讓眼神瞬間明亮，就連上妝也更加的服貼。秘密武器瞬效紓活眼膜，只敷20分鐘就能讓眼周肌膚紓壓，加上方便攜帶的優點，更讓它成為旅行閨蜜。

眼周肌膚是臉部最薄也是最脆弱的部位，缺乏皮脂腺、膠原蛋白與纖維結構，薄弱的真皮層和水脂膜，容易導致肌膚嚴重缺水，而缺水的細紋日益演變為深度皺紋。

瑞士頂級保養品牌VALMONT2018年隆重推出全新打造的極緻保濕亮眸眼膠、瞬效紓活眼膜 搶攻頂級貴婦市場。品牌請來保養教父牛爾分享VALMONT全新商品的獨家成分，包含獨家三離子複合DNA、醣醛酸（玻尿酸）和磁力單醣複合物、乳酸薄荷酯、海藻三離子生物基質、粘多醣體、咖啡因、綠茶與山金花萃取等成分。

關於臉部保養，一般人都認為是三步驟加上防曬，眼周護理卻有很多人忽略，或是只使用一款眼膠或是眼霜，牛爾表示，眼周保養反而需要更加積極，並且採用更完整的終極策略。眼周肌膚比臉部其他部位都脆弱，所展現出的膚況也比較複雜，像是黑眼圈、眼袋、浮腫、乾燥、細紋、鬆弛、皺紋等等症狀等，最好的對策就是從年輕開始。

牛爾建議，每個人的第一瓶保養品就是眼膠，建議從18歲開始，選擇具有高效保濕效果的眼膠，建議隨時用眼膜作為急救護理，牛爾旅行時都會隨身備用，特別是在旅途機艙內使用，出國不用擔心眼部有時差。

(中時)