318學運屆四周年 唐湘龍嘆：台灣、年輕人的忌日

2018年03月15日 10:09 中時電子報 謝雅柔

318學運佔領立法院一案，時力立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人日前經台北高等法院二審宣判無罪。對此，資深媒體人唐湘龍表示，這場學運捧紅了幾個年輕政客，這是他們的紀念日，但卻是台灣的忌日，「別忘了，屬於年輕人的忌日」。

2014年3月因反對黑箱服貿協議而生的318太陽花學運，反服貿在立法院外聚集，18日晚間群眾發動突襲，由林飛帆、陳為廷等人，率領群眾衝進立法院議場內，佔領議場24天。檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪起訴陳為廷、林飛帆、黃國昌等22人。高院日前二審宣判，仍判決22人無罪。

對此，唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中提及惠台31項措施，他說這個跟太陽花學運有直接關係。他說沒有「太陽花」，今天根本不會有這些讓年輕人想望，讓民進黨絕望的惠台政策。唐說「太陽花」擋住了服貿協議，但「太陽的後裔」現在卻為了惠台措施心動西進。

唐湘龍說惠台31項措施徹底改變了兩岸關係，他說「惠台31」是非常全面且非常單向的，正因為是單向的，所以民進黨執政莫可奈何。唐說這些措施的潛台詞就是不等服貿協議，讓台灣人民自己去感受、去決定，北京和台北這兩個政府，到底哪一個才是自己想要的？

若簽了「服貿協議」會怎樣？唐湘龍說一個開放性的協議簽下，不會全好，更不會全不好，還是要看業者各憑本事。但他說一個有管控的服務業開放進程，至少有很多工作會留在台灣，「不會像現在『惠台31』出台，人等不到工作，只好連根拔起往西走。根本就是台灣人力的土石流」。唐湘龍直言，這場學運捧紅了幾個年輕政客，這是他們的紀念日，但卻是台灣的忌日，「別忘了，屬於年輕人的忌日」。

(中時電子報)