替爭議解套　農委會擬出脫北農持股

2018年03月15日 10:22 中時 楊騰凱

北農人事爭議不斷，農委會主委林聰賢今赴立院備詢時，已表態不再回應北農問題，但有綠委在質詢時建議，農委會應放空在北農23％的持股，不再介入人事爭議，球員變裁判專責監督菜價，從政治風波脫身。林聰賢允諾會審慎考慮此案，預計1個月內答覆。

鄭運鵬指出，他原本以為北農公司人事變動是常態，只要市長改選都會換人，但後來發現，並不是這麼一回事，民進黨第一次執政時，當時北市長是馬英九，陳水扁總統並沒有辦法介入，若時間往前推，當陳水扁擔任北市長時，當時的李登輝總統也未介入，這次2年來民進黨第一次與北市府進行人事協調，是因北市長柯文哲看起來可以溝通，但最後卻演變成人事鬥爭。

鄭運鵬表示，攤開北農公司的股權結構，北市府、農委會、農會、民股加起來大約各佔25％，也讓外界誤以為農委會對其他縣市的農產運銷公司都有主導權，但各縣市農產公司約有44個，農委會僅在北農有持股，其他多由農會和公所主導，如果農產公司的制度運作順暢，大家都能接受就好，有問題再由中央或司法介入，人事問題不是重點。

鄭運鵬指出，農委會預算中，每年來自北農持股的股利收入也不多，多落在每年432萬至每年648萬之間，農委會每年發的獎補助就好幾千萬元，相信不會為了這點股利，堅持要持股，他建議，農委會應完全放空在北農的股份，現有股權可以贈與或出售給北市府，使農委會的身分從球員變裁判，不再介入農產公司的人事問題，專職監控菜價抓菜蟲就好。

林聰賢回應，農委會的角色應是站在農民立場以及替整個物價產銷平台建立機制，過去北農人事一向都由北市府主導，農委會僅是被動配合，當初會持股，也是因為北農是主要消費市場，其實北農問題應回歸公司治理面討論，不必成為政治事件，農委會也不該陷入泥淖之中，至於是否放空北農持股，他會審慎考慮，並於1個月內答覆。

(中時)