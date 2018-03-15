梅西兩射一傳 對手教頭讚：他是50年出一人的奇才

梅西攻入鎖定勝局的第3球後，衝到看台邊張開雙臂慶祝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）過去8次遭遇英超勁旅切爾西都沒進球，這次歐冠16強完全討了回來。15日他在16強第2回合兩射一傳，幫助巴塞隆納主場3比0大勝，並以兩回合總比分4比1挺進8強。

由於首回合客場也是梅西替巴薩建功，等於兩戰4球都跟他有關，說梅西以一己之力淘汰了切爾西實不為過。賽後連切爾西教頭康提（Antonio Conte）都佩服的說，梅西是每50年才出一人的奇才。

梅西在禁區左側起腳勁射，替巴塞隆納鎖定3比0勝局。（美聯社）

「我要讚揚我的球員，也替他們付出一切而感到驕傲，但決定勝負的人是梅西。他是一個超級、超級、超級頂尖的球員，可以平均每季攻入60球，不是1個球季而已，他是世界上最棒的足球員。」

「他是那種不論效力任何球隊，都能夠決定最後結果的球員。但他在巴塞隆納展開生涯，也很肯定會在那裡終老。很多球隊希望能夠擁有他，可惜不可能。巴薩和梅西是個很棒的故事，他們擁有一位每50年才會出一人的奇才。」

15日另一場歐冠16強賽，德甲巨人拜仁慕尼黑客場3比1擊敗土耳其的貝西克塔斯，並以兩回合總比分8比1昂首晉級，也是8強唯一德國球隊。西甲有皇家馬德里、巴塞隆納、賽維亞3隊最多，英超曼城、利物浦，義甲尤文圖斯、羅馬各兩隊居次，8強對戰組合將於16日抽籤決定。

(中時電子報)

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