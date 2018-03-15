秋後算帳！美F-22駕駛揭氧氣問題遭惡整

一架美國F-22戰機2017年8月29日準備支援「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）的畫面。（美國空軍）

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中時電子報

五角大廈督察長報告（Inspector General report ）針對美國空軍非法報復F-22戰機駕駛的所做調查顯示，要保護軍中揭弊者有多困難。

據《戰爭好無聊》（War Is Boring）軍事網13日報導，2011年末，維吉尼亞空軍國民兵（Virginia Air National Guard）的F-22戰機駕駛威爾森（Joshua Wilson）與高登（Jeremy Gordon）駕駛加入單位內其他駕駛，表達對F-22缺氧問題的關切。

當指揮官告訴他們照飛不誤時，兩人向美國國會反映，最後還接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目的專訪。

威爾森說，他缺氧的情況十分嚴重，頭昏到甚至想不起啟動供氧系統的緊急拉環在哪兒。但他還算幸運的，最後仍安抵基地。

然而，另一名駕駛漢尼（Jeff Haney）卻因找不到緊急拉環死亡。美國空軍將他的死歸咎於個人錯誤，而不是設計瑕疵，但後來仍重新設計了拉環。

威爾森與高登挺身而出後，美國空軍下令，任何人都不得報復他們，甚至向參院軍事委員會保證，絕不會對他們不利。沒錯，高登是暫時沒事。但威爾森卻被剔除升遷名單外，還要接受飛行檢核，並接到書面申誡。

後來威爾森要求五角大廈督察長調查，但2014年8月的回覆卻是並沒有任何挾怨報復。報告說，維吉尼亞空軍國民兵指揮官懲戒他，是由於他拒飛自認為不安全的飛機。

指揮官告訴督察長，威爾森拒絕飛行破壞了軍中紀律，在需要團隊合作的聯隊裡，很可能置群體於不利。

從這耗時近3年才完成的報告可看出，指揮官將信譽至於駕駛的安全之上。然而，缺氧的問題並未停止，F-35也有類似問題。到了2017年夏天，美國海軍飛行教官以擔心缺氧，也出現拒飛T-45蒼鷹教練機的問題。

今年2月美國聯邦眾議院軍事委員會議員特納（Mike Turner）批評海空軍高層，說他們對駕駛的顧慮反應太慢。

在全面檢討T-45與F/A-18駕駛的生理問題後，美國軍方發現，高層不了解駕駛可能面臨的風險，最後導致信任與信心崩潰，繼而直接影響到備戰狀態，還有駕駛執行任務的能力。

(中時電子報)

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文章來源：Report Shows No Protection for F-22 Pilot Who Raised Safety Concerns

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