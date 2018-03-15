北市長人選提名與否 時力鬧內訌

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時代力量立委林昶佐有意參選台北市長，但時力立院黨團總召徐永明說，如果民進黨不提名，時力才會不排除自提人選。但剛剛林昶佐強調，徐永明有自己的看法，不過，「我不認為民進黨提名了我們就不提名，因為台北真的太特別了」。

而自稱與黃國昌關係好到「吃吐司吃到一半都可以跑去找對方」的林昶佐，被問到時代力量黨主席黃國昌是如何看待他參選北市長一事？林昶佐僅說，「我沒有問他，但從媒體來看是正面態度」。

林昶佐近日傳出考慮代表時代力量參選台北市長，對此，徐永明昨天受訪時表示，如果民進黨不提名，時力「不排除推出我們的人選」。他也強調：「這是經過決策會議討論的，林昶佐也在場。」

不過，剛剛林昶佐接受廣播專訪時，否定了徐永明的說法。

林昶佐說，近幾個月來，確實有很多尊敬的長輩、不錯的基層朋友勸進他參選台北市長，就像上個月他到北美演講時，就有很多長輩當面與他懇談，「我才願意用歸零的方式思考不同的可能性與局勢變化」。

但被問到「徐永明不是說民進黨不提名（北市長候選人），你們才要提名？」林昶佐說，「他有他的看法，我們還沒直接討論這件事情，但我不認為民進黨提名，我們就不提名，因為台北真的太特別了，就連民進黨內都有人退黨參選」。

林昶佐說，有關他個人是否參選北市長有幾個思考，第一是如果他選市長，等於是替未來的路先打底、操兵，可以超越現在的可能性；第二，對黨來說，參選北市長可以帶一群小雞出來，就會有固定的基本盤；第三，對他個人來說，，如果參選北市長對台北、台灣到底好不好？

但林昶佐表示，如果他全力拚市長，變成國民黨漁翁得利的可能性也不是沒有，屆時讓國民黨得利是否符合期待呢？這也需要智慧去思考。所以選市長不是只為個人，而是希望對台北與台灣都好。

(中時)

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