好冤！「上級指示」為友人銷單 警冤賠45萬退休金

員警聽從「上級指示」對違停拖吊車主開出罰單，不僅觸法還損失45萬元退休金。（示意圖／中央社資料照）

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中時電子報

屏東縣交通隊警員張許文雄，日前聽從分隊長孫明旭指示，未對其友人開出交通違規拖吊費及罰鍰1600元罰單，遭人檢舉後，被被依《貪污治罪條例》起訴，日前二審定讞，兩人各被判刑1年6個月，褫奪公權兩年，緩刑3年。已退休的許文雄還被追繳45萬元退休金，原本停職的孫明旭，則遭免職。

張許文雄在2014年6月13日，對劉男駕車違停在屏東市中山路邊執行取締，並將違規車吊至拖吊場，劉男發現車遭拖吊，立即打電話給交通隊分隊長孫明旭請求處理，孫打給張許將劉男轎車，改拖到交通隊後方的員工停車場，張許「依照指示」，同時隱匿已開具拖吊單，此事後經檢舉曝光，張許被記過一次，轉調派出所，同年8月申請退休，孫起訴後停職。

張許1審判1年6個月，褫奪公權兩年，緩刑3年，2審維持原判定讞，孫明旭一審判2年，褫奪公權3年，2審改判1年6個月，褫奪公權2年，緩刑3年，孫沒上訴而定讞。

張許事後接受《蘋果》訪問時說：「退休了，平安就好，只希望緩刑期滿後，退休金不要真的被扣。」張許妻也為丈夫抱屈說：「上頭的交代，連杯茶水都沒喝，說什麼圖利，只能說倒楣。」

屏東縣交通隊警員感概說，同仁有時為了人情或長官指示觸法，真的得不償失，盼長官若再碰到此類案例，自己要有肩膀拒絕。

(中時電子報)

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