認了與亂神不合？林昶佐：民進黨朋友正式邀我入黨

2018年03月15日 10:36 中時 朱真楷

時代力量主席黃國昌與黨籍立委林昶佐，不斷爆出路線之爭，內鬨程度，甚至傳出進黨已邀請林昶佐加入民進黨，儘管第一時間相關當事人均否認，但林昶佐剛剛接受廣播專訪時鬆口承認，確實是有「民進黨的朋友」正式邀請他入黨，只是對方是誰不能說；至於此事是否已向主席黃國昌報告？他說，「應該是不用」。

引發關注的是，主持人在訪問中，突然問到下次黃國昌會不會不敢選區域立委了？林昶佐說，「我最後一次跟他開會，他是想要選區域立委」；主持人追問，「黃國昌會不會逃走，跑去不分區立委名單？」林昶佐說，「你下次問他好了，我想你一定要找他來好好拷問，但我是認為他不會啦」。

時代力量去年底因反對民進黨版《勞基法》修法，一度在立法院議場自囚，並霸佔總統府前凱道靜坐抗爭；期間傳出黨內立委洪慈傭、林昶佐，一度與蔡政府取得共識，但因與黃國昌立場相左，最後破局。此後，就傳出林昶佐因與黃國昌意見不和，黨內開始有力量運作林昶佐出面取代黃國昌擔任主席，但因能量不足暫時停歇。

但時力內鬨傳聞仍不斷，近期就更傳出民進黨考慮挖角林昶佐。只是，面對民進黨想吸收林昶佐、洪慈庸的說法，黃國昌昨天說這些都非事實，他一笑置之。林昶佐也說，他對時力抱有很深期待，不可能被挖角；洪慈庸方面也否認傳言。

但剛剛林昶佐接受廣播專訪時，被問到「到底民進黨內，有沒有任何人說要找你入黨？」林昶佐表示，實話實說，一開始傳出挖角消息的時候是沒有人跟他接觸，不過後來新聞出來後，就有民進黨的朋友正式邀請他加入民進黨。

被問到所謂「民進黨的朋友」是否為民進黨秘書長洪耀福？林昶佐說不是，但對方是誰不能說，男的女的也不能說，但就是有很支持他們的朋友來找他，不過他不會因為內部意見不一樣，就說會被挖腳到外面。

至於洪慈庸是否也可能跳槽民進黨？林昶佐說，「這我不知道，但我們互信都蠻堅定的」。

只是，當主持人詢問，「你現在是整個時代力量人氣最高的人，這樣會不會功高震主？」林昶佐說，「我們現在的互動都……就是有想法都會討論，但沒有像外面說的那樣，應該是外面有人想見縫插針，像我早餐吃吐司吃到一半，有時候都會跑去找他（黃國昌）」。

主持任追問，「你說是外面有人想見縫插針，但這一定是內部有人爆料啊，你說你跟黃國昌沒有心結，你現在還敢直視他嗎？」林昶佐說，內部的確會有些事情常會有多元意見，至於是怎麼討論，外面傳言的很多都不是真的；就像他要當主席的事，「這個事我連玩笑都沒開過，我自己也很訝異」。

林昶佐說，黃國昌一定會相信消息不是他放的，因為最受傷的人就是他，「像我現在在裡面開會要怎麼開？內部討論要怎麼討論？」

儘管林昶佐否認外界傳聞，但當主持人進一步連番提問，又讓外界有不少想像空間。

其中，主持人問，「你們黨主席什麼時候要改選？」林昶佐說是2018選舉後3個月。主持人問，「所以之後要逼他（黃國昌）下台？」林昶佐意有所指地說「不用逼他下台」。

主持人又問，「如果2018選得不好，主席要怎麼負責？」林昶佐並未正面答覆，而是說，他與洪慈傭是區域立委，黃國昌則是主席，參加了很多在立法院的法案工作，不像他跟洪慈傭都可以常常回到選區，跟基層有很深的互動。

引發關注的是，自稱「吐司吃到一半也可以跑去找黃國昌」的林昶佐，是否已向黃國昌報告自己確實已被民進黨挖腳？林昶佐說，「應該是不用」，因為他不可能被挖腳。

(中時)