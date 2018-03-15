國民黨台北市長初選 孫大千搶先登記

2018年03月15日 10:31 中時 張潼

國民黨台北市長初選14至16日領表、登記，先前有許多人都表態要參選，前立委孫大千今早10時前往登記，成為首位登記參加初選者，明天預計還有丁守中、張顯耀、鍾小平將登記。

今年藍綠陣營都有多人表態或者被點名參選台北市選戰，國民黨部分包括前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、台北市議員鍾小平以及孫大千，原本要參加初選的前行政院發言人鄭麗文則已在昨天宣布退出。另外，前北市副市長邱文祥、台大教授李錫錕也被認為可能參加初選，但目前均沒有登記。

孫大千今早10時抵達市黨部，成為第一位登記參加初選的候選人，不過這之中還有一段插曲，他繳交黨籍資料時，雖出示黨證，但市黨部仍要求黨籍從桃園轉到台北，須有桃園市黨部蓋章，因此，他必須返回桃園蓋印章。

他受訪時表示，這場初選是國民黨浴火重生的關鍵，因為可以藉由這個過程，展現態度、高度；至於他自己，也會在數位平台上進行選舉工作，打一場不一樣的初選，因為他認為，唯有候選人能夠用低廉成本完成選舉，台灣政治才能有改革的一天。

但孫大千也說，以他被要求重新蓋一個黨籍轉移章的狀況來看，「國民黨真的是個太老的政黨！」這樣還要專程去桃園蓋章，其實應該可以數位化，或是確定是黨員即可；另如從這次選戰，發現黨內還是有個迷思，認為只要找到「救世主」，黨就有救，其實只要黨站起來，誰都可以是強棒。

因此孫大千強調，很多人說他不會打贏初選，但他就是要透過這個過程，透過自己在數位平台上打選舉，告訴這個黨，選戰可以怎麼打。

(中時)