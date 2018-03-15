這條250公尺的美食街 集納了上海小吃精華

2018年03月15日 10:41 中時電子報 簡怡欣 文／看看新聞Knews 徐曉 李蔚欣 曾小真、編輯

美食街萬萬千，只有留住以前的味道，才能吸引住人。

鮮得來的排骨年糕、小紹興的三黃雞、席永記小籠饅頭、五芳齋的鮮肉粽子、功德林的素齋全席……這些老上海人最愛吃的點心小菜，光是想想它們的色澤鮮味就已經足以讓人垂涎欲滴。而說到這些老字號雲集的地方，就不得不提一條在上海老牌美食街——雲南南路。

說到上海老字號美食雲集的地方，就不得不提美食街「雲南南路」。(圖/看看新聞 授權使用)

孩子們得到零花錢獎勵時會來雲南路買些小點心解解饞，因為難得品嚐，所以覺得格外美味。(圖/看看新聞 授權使用)

「我們一直都是吃著雲南南路的點心長大的。」60歲的顧士英是雲南南路的常客。在她的記憶中，以前雲南南路上的小吃攤一個挨著一個，於是支起的遮雨棚相連形成了廊橋。那時候小紹興還是挑著擔子出來售賣的，擔子一端放著雞，另一端放著粥，旁邊還有賣海棠糕、梅花糕等各種點心的攤位。

「當時各家的經濟條件都不是很好，大家收入都差不多，一個月36元，吃用開銷都在裡面。孩子們只有得到零花錢獎勵時才會來雲南南路買些小點心解解饞，因為難得品嚐，所以覺得格外美味」。

說起小時候上海人愛來雲南南路的情結，住在附近的陳寶珠奶奶如是回憶。陳奶奶今年已經88歲了，但從前雲南南路上的叫賣聲和四溢的食物香味至今在她記憶中揮之不去。

每年十一之前，這條老街都會張燈結彩，兩邊建築物都裝飾成牌樓的樣子，很是熱鬧。(圖/看看新聞 授權使用)

1991年，趁著第一屆黃浦旅遊節籌辦之際，雲南南路升格成了美食街。後來每年十一之前，這條老街都會張燈結彩，兩邊建築物都裝飾成牌樓的樣子，很是熱鬧。

但隨著越來越多的大商場開始發展餐飲業，如今的雲南南路也顯得有些落寞，只有德大西餐社、五芳齋、鮮得來、小紹興、燕雲樓等老字號仍在堅守。不少老食客提出建議：「味道一定要跟上，像以前的味道，才吸引得住人」。

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(中時電子報)