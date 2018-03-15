「天菜」會計師傳遭男老闆撿屍性侵 拋妻棄子跳樓亡

網傳大陸帥氣會計師遭性侵後自殺。（網路照片）

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中時電子報

不是只有女人會被迷姦，男人也可能成為受害者！近日大陸社群媒體瘋傳，深圳一名年輕帥氣的會計師遭迷昏後被男老闆性侵，不雅照片還被放上同志網站，會計師不堪內心煎熬，拋下妻子與2名幼子，跳樓身亡。

約從4天前起，大陸多個知名財經《微博》開始流傳一名直男會計師被合夥人性侵自殺消息。根據網路消息，這名會計師身高183公分、體重70公斤，長相帥氣，完全就是「天菜」。他去年中加入該事務所，傳遭同事設計下藥迷昏，再「進貢」給有同志傾向的公司高層「洩慾」。

更不堪的是，會計師遭撿屍的過程還被拍下不雅照，上傳男同論壇，遭人觀賞、討論。會計師飽受煎熬罹患憂鬱症，最後選擇跳樓結束生命，留下妻子及2名幼子。

不過也有另一種說法傳出，指該名會計師是因業績未能達到要求、心理壓力太大才跳樓，並非如傳聞遭高層性侵。

對於這項消息，有些網友非但不同情，反而笑男會計師「沒種」，也引發網路論戰。有網友說他「有自殺的勇氣 沒殺人的勇氣」；但也有網友說「這種事情一直在發生，男女更頻繁，讓每個人都平權吧」、「太過份了 這根本是男生版的強暴」、「另外妒忌他的男同事也太過分了」。

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(中時電子報)

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