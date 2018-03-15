別想用APP販毒！中檢成立數位採證中心

台中地檢署數位採證中心啟用，由台中高分檢檢察長江惠民（由左而右）、法務部次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、台中地檢署檢察長張宏謀等人共同揭牌。（馬瑞君攝）

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手機通訊發達成為檢調查緝毒品的漏洞，台中地檢署率先成立數位採證中心，15日上午揭牌，未來將與現有毒品資料庫整合，有效追溯毒品上游及共犯組織，販毒集團想利用手機通訊軟體聯繫販毒，將無所遁形。

15日上午的揭牌儀式，由法務部次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、台中地檢署檢察長張宏謀等人共同揭牌，數位採證中心正式啟用。

台中地檢署指出，手機通訊軟體LINE、微信、臉書等，已經成為民眾普遍的通訊方式，販毒集團也利用以往檢警要破解網路通訊軟體較費時等漏洞，多利用網路通訊軟體聯繫；因而因應科技進步，高檢署責成在全國各地檢署成立8個數為採證中心，中檢數位採證中心將負責中部地區包括台中、苗栗、南投地檢署的數位採證作業。

目前數位採證中心共編制8人，由主任檢察官林柏宏負責，成員有檢察官、檢察事務官及資訊室主任等，現階段主力在查緝毒品上，販毒集團自以為將手機上的聯繫內容刪除就能天衣無縫，但透過該中心的專業採證鑑識軟體，所有手機內容、軌跡全部現形。

台中地檢署表示，由於高檢署先期已建立全國毒品資料庫，彙整全國檢察機關的毒品案件資料，現在再透過數位採證中心的科技辦案，更有助於追溯犯罪、掌握毒品流向，未來也將廣販運用在跨竟詐欺等各種科技犯罪案件的偵辦。

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(中時)

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