高中職拚國際化 創新外語課程跨域移動學習

在新竹高商裡面，法籍交換生進行法語教學。（教育部提供）

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透過教育部國教署高職優質化輔助方案的經費補助，新竹高商成功開發2套英語導覽教材:《漫步新商》與《風城英語導覽》，並爭取與新竹市政府合作，讓學生參與新竹市微旅行路線的英語導覽服務。新竹高商專屬的特色課程，研究成果入選高職優質化國際學術論壇論文發表，榮獲第3名佳績。

新竹高商英文科老師為綜高一年級學生推出「英文微旅行」課程，採用外語科竹塹英語導覽教材，學習成效卓著。成果發表會上7組學生分別設計出不同行銷景點三摺頁，以旅行社辦理商展的情境，全程用英文向觀課老師介紹新竹市特色景點及1日遊旅行規畫。

除此之外，學校更積極推動跨域移動學習，與韓國議政府女子高等學校、日本八幡商業高校、紐西蘭5所公立學校締結姐妹學校，每年除安排師生互訪外，更安排學生與家人擔任接待家庭。接待來自國外的學生，藉此機會更深入瞭解異國文化的差異，對於移動力的增長實有莫大助益。

學校也引入社會資源與扶輪社合作，共同接待外籍交換學生，為期10個月的入班接待，這樣的合作模式已邁入第6年，目前接待過的學生來自美國、西班牙、日本、義大利及法國。

為了讓遠道而來的交換生能充分體驗台灣學生道地的校園生活，外籍生參與了學校安排的各項活動，如：射擊活動、運動會創意進場、卡拉OK大賽、美食社團、中文課、外籍生與各班進行文化交流、交換禮物及小天使小主人活動等，學生在交流過程中，皆能練習與外籍生以英語或外籍生本國語言進行溝通。

新竹高商盡心推動國際教育，促進跨域移動學習力，除提升學生之國際視野，也讓世界走進新竹高商；透過教育資源分享，給予學生多元試探的機會，以培育學生跨領域及生活實踐的能力。

(中時)

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