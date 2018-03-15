核二2號機停轉10個月 立委踢爆：期間花費近6億維護費

2018年03月15日 10:54 工商 陳鷖人

核二廠2號機重起案今（15）日赴立院教育及文化委員會專案報告，國民黨立委柯志恩踢爆，核二2號機停轉期間花費維護費5.8億元，加上整年人事費11億元，是浪費人民納稅錢。

柯志恩質疑，2015年5月核二2號機發生避雷器故障意外後，11月已拿出改善報告，之後600多天都沒提出重起申請，為何現在才提出申請？

2015年5月16日核二2號機大修完後，併聯時就因為發電機避雷器老舊故障，造成短路跳機，台電11月17日完成調查報告，並完成設備檢查與修復。今年2月5日台電向原能會提出再起動申請，期間間隔600多天。

柯志恩批評，執政黨對核能的態度是信仰問題，去年前行政院長林全曾說備轉率維持7％就足以維持全台供電，現在每日備轉率約維持在6％左右，是為了1％備轉率重起核二2號機？還是電真的不夠用，非用不可？

經長沈榮津指出，因為經濟成長、氣溫升高，用電量攀升，在用電需求成長情況下，需要提高備轉容量。

對於核二2號機究竟是「重啟」還是「再運轉」？原能會主委謝曉星指出，社會大眾所認知的重啟與法律認定的再起動、再運轉是有分別的，只是過去大家習慣使用重啟。他也強調，核電廠只要是在除役前就可以依程序申請再起動，原能會再依法律程序審理。

(工商)