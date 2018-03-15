民進黨新北沒有母雞 16位綠議員拱游錫堃

民進黨16綠議員表態，力拱游錫堃。（葉德正攝）

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中時

民進黨新北市長人選難產，新北市議員對年底大選還沒有母雞帶領相當焦慮，新北市16位綠營議員召開記者會，力拱游錫堃，強調只有游錫堃能夠帶領他們再次將議會席次衝過半，讓民進黨新北在選戰成為真正的領頭羊。

15日記者會由下屆黨團總召李坤城帶頭，包括林秀惠、王淑慧、鍾宏仁、何博文、陳啟能、鄭金隆、陳科名、鄭宇恩、許昭興、周雅玲與廖筱清都出席，廖本煙、林銘仁、黃俊哲則派人到場，高敏慧也表態支持。

李坤城說，蘇前院長一直努力幫忙拉抬吳秉叡，蘇已經下定決心交棒，但吳秉叡民調成長有限，既然蘇無意願，游則說尊重黨中央，在勝選考量下，黨中央就該爭召游錫堃參選。

李坤城說，當初游錫堃在朱立倫利用龐大市政資源下，力抗朱僅差2萬4000餘票，這股不捨與疼惜一定可以轉化成年底的動力。

李坤城也說，游前院長對市政熟悉度及新北未來發展願景早有規畫，只要獲黨中央提名，就可立刻上手，且當年他帶領所有議員搶下32席次，成為議會最大黨，希望這次能再發揮「母雞帶小雞」精神，帶領議員向前衝，市長要當選，議會也要過半。

林秀惠則說，他們是基層，最清楚地方的想法，小雞們已經呼喚母雞許久，尤其侯友宜不藍不綠，會吸到他們的票，希望黨中央能徵召游錫堃，帶領他們。

(中時)

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