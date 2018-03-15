同志戀人變政敵 林穎孟：與苗博雅分手是很傷心的離開

林穎孟(右)上電台接受專訪，坦言與苗博雅分手是很傷心的離開。(製作單位提供)

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同樣鎖定角逐北市大安、文山區議員的時代力量林穎孟、社民黨苗博雅，日前傳出曾是同志戀人，但後來分手，如今變成了政敵。剛剛林穎孟上廣播電台接受專訪，被問到當初是不是被苗博雅拋棄？她自爆說，確實是很傷心的離開，就像在演偶像劇，所以之後就不曾與苗博雅聯絡。但這些談話，也讓感情事完全佔據了她原本要打的政見。

曾是同志情侶的林穎孟、苗博雅，在2015年苗博雅參選北市立委時，曾共同跑選區、經營基層，如今分手後，兩人都選擇參選北市議員，而選區也都剛好鎖定大安、文山區，讓昔日情侶瞬間變對手。這與北市萬華區議員童仲彥的前妻李秀環，也準備在今年底參選北市萬華區，正面對決「前夫」，兩者都有異曲同工之妙。

也因此，剛剛林穎孟上電台接受專訪，原本是要爭取曝光度，順便打政見，但主持人仍好奇她與前女友的關係，詢問「妳跟苗博雅分手後就沒有聯絡了喔？」林穎孟說，「就都沒連絡了，年輕人分手就不會聯絡了，因為我那時候是很傷心的離開」。

主持人追問「你是被苗博雅拋棄喔？」林穎孟沒有否認，笑著說「就是像電視劇演的那樣啊」。

但被問到「所以你這次選舉是要……」林穎孟連忙說，這次選舉跟「這些」沒關係，「我是一個蠻平和的人，事實上已經過去了」。

(中時)

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