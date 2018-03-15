創立71年首度連續虧損 國泰航空再賠46億

2018年03月15日 11:07 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，以香港為基地的國泰航空（Cathay Pacific Airways），繼前年（2016）財報首度出現大幅虧損後，日前公布去年（2017）財報，出現創立71年來首度連2年虧損，比前年虧損5.75億港幣（約22.54億台幣）更慘，大幅損失高達12.5億港幣（約46.6億台幣）之多。

外界分析，主要虧損原因，應該還是過去多年誤判油價的對沖交易賭注，加上過於龐大的人事成本，讓近年客運業務量大減與大陸航空競爭，讓國泰航空接連兩年陷入虧損風波。

旗下擁有3千多名機師的國泰航空，面臨薪資福利的困境。圖為港龍航空培訓機師結訓合照。（圖/中新社）

創立於1946年的國泰航空，是當前全球與香港最重要的航空公司之一。1948年被太古洋行（Swire Pacific Limited）收購，成為旗下子公司之一。並在1958年收購當時唯一競爭對手- 香港航空（Hong Kong Airways），正式稱霸香港航空市場。國泰航空的英文名稱來自於中世紀歐洲對中國稱呼：「契丹」（Cathay），加上太平洋是當時創辦人希望有朝一日，他們的航空能跨洋飛往美國，而讓國泰航空的英文名稱因此誕生。

國泰航空與旗下的港龍航空尾翼。（圖/美聯社）

目前國泰航空屬於寰宇一家（oneworld）成員，飛行常客計畫為「馬可孛羅會」，現役機隊共有波音與空巴各寬窄機型144架，旗下子公司包含港龍航空（Cathay Dragon）與貨運商華民航空。

從去年3月開始，國泰航空啟動改革計畫，大幅裁減3成中高層管理幹部和後勤人員，預計能省下約40億港幣（約149億台幣）的支出，主打四項關鍵業務：商務、運營、客戶服務與人才管理，以求讓國泰航空能脫胎換骨，並再創佳績。不過，擁有3,000多名各機型機師的國泰航空，機師的薪資佔員工每年總薪資197億港幣（約755.5億台幣）的一半強，更在全港機組員協會佔八成之眾，是一股不可忽視的力量，也是未來改組計畫最大的挑戰之一。

(中時電子報)