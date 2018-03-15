長腿女神菜菜緒 展現佳麗寶COFFRET D’OR知性美

日本女神菜菜緒演繹COFFRET D'OR 2018春夏彩妝。（COFFRET D’OR提供）

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中時
COFFRET D’OR光透裸色眼影盒，1050元。（COFFRET D’OR提供）
COFFRET D’OR光燦無暇亮顏膏，1050。（COFFRET D’OR提供）
COFFRET D’OR輕透粉潤口紅PK-315 ，890元。（COFFRET D’OR提供）
COFFRET D’OR光透裸肌粉餅UV10周年限定組，粉餅、限定粉盒，1150元 。（COFFRET D’OR提供）

日系美妝不只能甜美，也能展現率性美，佳麗寶COFFRET D’OR邀來日本女神菜菜緒擔綱代言人，收起甜美可愛風，COFFRET D’OR要女性擁有迷人帥氣美。

COFFRET D’OR分享，在春季色彩趨勢上，以知性印象的沉穩色，裸金、粉藍、柔粉、炭灰、米白為主，而妝感則訴求展現個人特質之美， 以光透立體彩妝搭配半熟脣膏展現迷人妝彩，「光透裸色眼影盒」，運用3D亮底的纖細光芒，重複疊擦下打造自然陰影，充分展現立體美眸，「光透立體眼彩蜜」，運用光影對比，展現眼眸的深邃立體。

日本彩妝老師建議，「立體眼線筆」、「立體眼線液」可混合使用，先用眼線筆畫內眼線後，再以眼線液勾勒眼尾，打造俐落又立體的妝容。「半熟脣膏」輕透粉潤口紅，此次推出新色4色及限定2色，共6色，色彩上展現洗鍊成熟，底妝則強打光透裸肌粉餅UV、光燦無瑕亮顏膏、光透裸肌UV飾底乳，能修飾肌膚，展現知性又明亮的肌膚質感。

(中時)

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