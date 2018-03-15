深澳電廠過關 國民黨要詹順貴下台

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昨晚環保署環評大會中，以環保署副署長詹順貴的一票之差，深奧燃煤電廠順利過關，今（15）日立法院衛環委員會排審《空汙法》，國民黨立委輪番上台砲轟環保署，要求詹順貴到場，甚至要環保署長李應元、詹順貴下台。李應元則回應，這次環差修正已經有所進步。

穿上KMT深藍帽T，戴上口罩，高舉的手板上密密麻麻寫著「環保署可恥」、「去你的環保鬥士」、「詹順貴下台」等，國民黨立委今日在衛環委員會一字排開，抗議深澳電廠環差過關。

立委王育敏砲轟，昨晚是環保史上最荒謬的一幕，環保署護航這麼重大的爭議案，由詹順貴投下關鍵一票讓環評案強渡關山，而今天竟然要審《空汙法》，整件事情相當荒謬，詹順貴更是愧對環保署副署長的職責，應該下台。

立委陳宜民則批評，李應元曾說環評大會是獨立機關，總統來關說都沒有用，但最後怎麼會是這樣的結果？詹順貴從環保鬥士變成空汙兇手，建議應該要先開公聽會再來談論修。

立委蔣萬安表示，上會期行政院最後一天才將《空汙法》送進來，今天好不容易要詢答，昨天又通過深澳電廠環評，實在相當諷刺；立委李彥秀指出，詹順貴應該到現場說明，昨天到底發生了什麼事情，如果沒有交代清楚也不用審《空汙法》了，因為依照現行行政院的《空汙法》版本，環保署未來要會同經濟部，審《空汙法》如同打假球。

李應元接受媒體採訪時回應，深澳電廠環差案汙染量減少3分之2，裝置容量也降低，環評委員都是學有專精，多方考量才做出決定，「如果有人說昨天環差案是演戲，是對他們不敬」，希望大家尊重他們專業。

(中時)

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