關鍵一票！深澳燃煤電廠闖關成功 詹順貴：個人喜好只能退位

2018年03月15日 11:50 中時 邱琮皓

深澳更新計畫完工示意圖。（圖／本報資料照片）

台電提出的深澳燃煤電廠環差案昨晚在環保署環評大會驚險過關，在票數平手時、投下驚險一票的環保署副署長詹順貴今成為各界箭靶。詹順貴強調，「環差案只能前後比較，比較差才能重做環評」，更無奈地強調，不能把個人喜好凌駕法律之上，只能嚴守法律份際。

立法院社福及衛環委員會上午安排環保署針對該署業務及《空氣污染防制法》修法內容進行詢答，但藍營立委全部聚焦在昨晚翻盤的深澳燃煤電廠環差案，以程序發言要求環保署先說明環差案的伸向，「否則一邊改善空污、一邊通過燃煤電廠，根本是精神錯亂」。

詹順貴說明，首先要先說明定位審查是什麼，深澳電廠案不是新開發案的環說書，如果是新開發案就有不應開發的選項，但昨天是環境差異影響分析，「是要比較12年前開發案、跟現在的新規畫案，比較前後案有沒有比較進步、有沒有比較好」，如果比較惡化，就有重做環評的選項。

台電深澳燃煤電廠環差案主要內容是要從超臨界、變成超超臨界，從2部裝置容量80萬瓩機組，修改為2部各60萬瓩，並且在已開發的深澳灣進行卸煤裝置，而非新開發海灣。詹順貴解釋，從這幾點來看，確實有對環境比較友善，所以不符合環評法施行細則第38條裡面規定重做環評的要件。

詹順貴指出，初審小組提出的兩個選項，就是修正後通過、跟退回重做環評，「從依照法律的要件，我必須要投下修正後同意這一票，而個人理念跟喜好，在法律面前都必須要退位」。

在法律面前低頭，做出與理念相悖的決定，他說，一定要在法律的框架下實施自己的理念，如果法律的框架下，是要走修法的方式，要把框架打開，「而不是在明知跟法律要件不符之下，強行投出不符合法律框架下的那一票」。

附帶決議要求經濟部重新評估深澳電廠的必要性，詹順貴解釋，深澳電廠要不要開發，這種政治跟政策上的判斷是經濟部，甚至行政院來判斷，環保署在環評的過程中，只能比較開發案前後的差異，「缺電的是現在，而不是深澳運轉之後的2025年」，所以才要請經濟部去做政策評估深澳電廠是不是緩不濟急、有沒有開發必要。

(中時)