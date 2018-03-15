陸政協閉幕 汪洋：畫出最大同心圓實現祖國統一

大陸全國政協十三屆一次會議15日閉幕，新任政協主席汪洋(站立者)主持大會。(陳君碩攝)

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旺報

大陸全國政協十三屆一次會議15日上午閉幕，大會的政治決議強調，要堅持一中原則，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑；新任政協主席汪洋在發言時則指出，要畫出最大同心圓，形成致力於實現祖國統一和中華民族偉大復興中國夢的最廣泛的愛國統一戰線。

根據大會上工作人員朗讀的政治決議，會議強調，堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑。

政治決議關於香港部分則指出，堅持一國兩制方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，支持香港、澳門融入國家發展大局。

14日剛當選全國政協主席的汪洋在大會發言時表示，中國特色社會主義進入了新時代。現在我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標。

汪洋說，人民政協要以共同目標尋求最大公約數，以大團結大聯合畫出最大同心圓，以協商民主凝聚強大正能量，以改革創新激發工作新活力，努力把不同黨派、不同民族、不同階層、不同信仰的海內外中華兒女凝聚起來，形成致力於實現祖國統一和中華民族偉大復興中國夢的最廣泛的愛國統一戰線。

(旺報)

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